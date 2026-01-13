Idee für „Billig-Gericht“ in Lokalen erzürnt Wirte

Drucker und Patronen gestohlen und weiterverkauft
Hoher Schaden
In Regierungskreisen kursiert ein Vorschlag gegen die Teuerung: Demnach sollen Wirtshäuser künftig ein besonders günstiges Gericht anbieten. Die Idee sorgt für Aufregung unter Gastronomen: Für Oberösterreichs Wirtesprecher ist sie „Bevormundung höchsten Grades“. Eine Konsumentenschützerin sieht hingegen Vorteile.
„Die Idee ist an Schwachsinn nicht zu überbieten“ – Oberösterreichs Wirte sind in heller Aufregung, allen voran Gerold Royda, Sprecher der Gastronomen in der Wirtschaftskammer OÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.