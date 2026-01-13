Vorteilswelt
In Klinik geflogen

Schirm klappte zusammen: Paragleiter stürzte ab!

Tirol
13.01.2026 20:43
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Hubert Rauth)

Fataler Paragleiter-Unfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Stubaital! Wohl aufgrund eines Flugfehlers klappte der Schirm zusammen. Bei dem anschließenden Absturz aus rund 50 Meter Höhe zog sich der Pilot, ein 25-jähriger Einheimischer, erhebliche Verletzungen zu. 

0 Kommentare

Kurz nach 14.30 Uhr startete der 25-Jähriger mit seinem Paragleitschirm im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital vom behördlich genehmigten Hängegleiter- und Paragleiterstartplatz an der Bergstation der Hochstubai Liftanlagen GmbH. „Vermutlich aufgrund eines Flugfehlers klappte der Paragleitschirm zusammen“, heißt es seitens der Polizei.

Zeugen schlugen sofort Alarm
Der junge Mann stürzte in weiterer Folge aus einer Höhe von rund 50 Metern auf einen schneebedeckten Wiesenboden und blieb verletzt liegen. Zeugen setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung Fulpmes wurde der Pilot mit dem Notarzthubschrauber erheblich verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
