Manchester United trifft eine Trainer-Entscheidung

Nach Amorims Aus sprang U18-Trainer Darren Fletcher bei den Profis ein, ein Sieg war dem Schotten in den Partien gegen Burnley (2:2) und im FA Cup gegen Brighton (1:2) nicht vergönnt. Der 44-jährige Carrick war als Trainer bis vergangenen Sommer bei Zweitligist Middlesbrough tätig. Sein erstes Spiel als Betreuer der „Red Devils“ wäre das Heim-Derby gegen Manchester City am Samstag.