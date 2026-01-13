Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glasner hoch im Kurs

Manchester United trifft eine Trainer-Entscheidung

Premier League
13.01.2026 12:43
Michael Carrick soll Manchester United bis Sommer betreuen.
Michael Carrick soll Manchester United bis Sommer betreuen.(Bild: AP/Dave Thompson)

Michael Carrick soll Manchester United bis Saisonende interimistisch als Cheftrainer betreuen. Mit dem ehemaligen United-Profi sei laut englischen Medienberichten vom Dienstag eine Übereinkunft erzielt worden. 

0 Kommentare

Der Klub hatte sich in der Vorwoche vom Portugiesen Ruben Amorim getrennt, als Kandidat für den Posten ab Sommer gilt bei den Buchmachern auch der aktuelle Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Nach Amorims Aus sprang U18-Trainer Darren Fletcher bei den Profis ein, ein Sieg war dem Schotten in den Partien gegen Burnley (2:2) und im FA Cup gegen Brighton (1:2) nicht vergönnt. Der 44-jährige Carrick war als Trainer bis vergangenen Sommer bei Zweitligist Middlesbrough tätig. Sein erstes Spiel als Betreuer der „Red Devils“ wäre das Heim-Derby gegen Manchester City am Samstag.

  Schon einmal ist Carrick bei seinem Ex-Arbeitgeber (464 Pflichtspiele für United) interimistisch eingesprungen: nach dem Aus von Ole Gunnar Solskjaer 2021. Der Norweger soll nun der zweite Kandidat auf den Übergangsjob gewesen sein.

Glasners Vertrag läuft aus
Glasners Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer aus. Die Gespräche über eine Verlängerung beim FA-Cup-Sieger der Vorsaison scheinen aktuell zu stagnieren. „In den kommenden Wochen werden wir intensiver darüber sprechen“, sagte Glasner in der Vorwoche.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner traute seinen Augen nicht.
Blamables FA-Cup-Aus
Glasner zu historischer Pleite: „Es ist peinlich!“
10.01.2026
Böses FA-Cup-Aus
Mega-Blamage! Sechstligist eliminiert Glasner-Team
10.01.2026

Der Oberösterreicher soll nicht der einzige Kandidat sein, den Manchester United ins Auge gefasst hat. Genannt wurden auch Marseille-Trainer Roberto de Zerbi oder der aktuelle englische Teamchef Thomas Tuchel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
151.343 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
141.958 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
127.527 mal gelesen
Mehr Premier League
Hier im Liveticker:
Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr LIVE
Bei 1:8-Klatsche
„Riesen-Frechheit!“ Bayern-Tor sorgt für Aufregung
Heikles Statement
Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum
Deutsche Bundesliga
Höchster Saisonsieg! Bayern überrollen Wolfsburg
Deutsche Bundesliga
Augsburg kommt bei Gregerl-Debüt unter die Räder!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf