Max Verstappen: „Damit verkaufst du deine Seele“

„Wir haben alle keine Idee“

Und was erwartet der Niederländer für die neue Saison? „Wir haben alle keine Idee vom neuen Auto und vom Motor. Ich glaube, bei den ersten Tests ab dem 26. Januar in Barcelona werden wir mehr in den Garagen stehen als auf der Strecke in Aktion“, so Verstappen mit Blick auf das komplett neue Formel-1-Reglement ...