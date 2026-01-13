Max Verstappen: „Damit verkaufst du deine Seele“

„Wenn du dies einmal ohne klaren Grund machst, verkaufst du deine Seele“, stichelt Max Verstappen in Richtung McLaren – und das, nur zwei Tage vor der Präsentation des neuen Red Bulls in Detroit.
Was der von Lando Norris entthronte Vierfach-Weltmeister damit meint?
Verstappen streut damit einmal mehr Salz in die offenen McLaren-Wunden. In einem Interview mit dem Schweizer „Blick“ hat der Niederländer nun noch einmal betont, dass er sich niemals an die umstrittene Stallorder gehalten hätte – und selbst seinen Teamkollegen „sicher nicht“ freiwillig vorbeigelassen hätte.
Verstappen: „Wenn du dies einmal ohne klaren Grund machst, verkaufst du deine Seele. Das Team kann dann mit dir machen, was es will.“ Zumal Oscar Piasti Teamkollegen Norris in Monza vorbeilassen musste, obwohl er damals noch mitten im WM-Kampf war. Ganze 34 Punkte lag der Australier damals vor Norris. Verstappen 104 Zähler zurück. Am Ende lag der Titelverteidiger aber sogar vor Piastri und nur zwei Punkte hinter Norris.
„Wir haben alle keine Idee“
Und was erwartet der Niederländer für die neue Saison? „Wir haben alle keine Idee vom neuen Auto und vom Motor. Ich glaube, bei den ersten Tests ab dem 26. Januar in Barcelona werden wir mehr in den Garagen stehen als auf der Strecke in Aktion“, so Verstappen mit Blick auf das komplett neue Formel-1-Reglement ...
