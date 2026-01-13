Keine Urlaubswoche für die roten Stammgäste

Das Schuften hat begonnen! Seit Samstag steht der GAK im Training, Montag haben die Kicker das Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf bezogen. Dort, wo der Klub sich nun schon seit 2013 jedes Jahr zweimal vorbereitet – einzig in Zeiten von Corona war dies nur eingeschränkt möglich. War es am Anfang in der 1. Klasse noch eine kleinere Gruppe an Spielern und Betreuern, sind es in dieser Woche schon 52 Personen. 30 Spieler und 22 Betreuer, Funktionäre sowie diverse weitere Mitarbeiter.