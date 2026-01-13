Keine Urlaubswoche für die roten Stammgäste

Bundesligist GAK ackert seit Montag im ersten von zwei Trainingslagern für den Abstiegskampf im Frühjahr. Seit 13 Jahren sind die „Rotjacken“ nun schon in Loipersdorf zu Gast. Die „Krone“ schaute am Dienstag in der Oststeiermark vorbei und sah im ersten Test ein 1:1 gegen Komarno. Am Mittwoch soll indes der Transfer von Mark Grosse offiziell werden.
Das Schuften hat begonnen! Seit Samstag steht der GAK im Training, Montag haben die Kicker das Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf bezogen. Dort, wo der Klub sich nun schon seit 2013 jedes Jahr zweimal vorbereitet – einzig in Zeiten von Corona war dies nur eingeschränkt möglich. War es am Anfang in der 1. Klasse noch eine kleinere Gruppe an Spielern und Betreuern, sind es in dieser Woche schon 52 Personen. 30 Spieler und 22 Betreuer, Funktionäre sowie diverse weitere Mitarbeiter.
