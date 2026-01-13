KTM streicht nach Umbenennung 500 Stellen

„Notwendige Neuausrichtung“

Am Abend gegen 21 Uhr dann die Hiobsbotschaft. Der Motorradhersteller kündigte einen massiven Mitarbeiterabbau an, über den schon seit Wochen spekuliert wurde. „Im Rahmen der notwendigen Neuausrichtung ist ein Personalabbau von rund 500 Beschäftigten, überwiegend in Angestelltenbereichen und im mittleren Management, unumgänglich. Weiters werden die erforderlichen Frühwarnmeldungen beim zuständigen AMS eingebracht“, heißt es in einer Aussendung. Der Stand der Mitarbeiter zum Jahresende betrugt übrigens 3794.