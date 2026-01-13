Musiklegende wegen sexueller Gewalt angezeigt

Zwei Frauen haben den spanischen Sänger Julio Iglesias wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt angezeigt. Das berichten spanische Medien übereinstimmend. Die Klägerinnen sollen im Jahr 2021 in unterschiedlichen Rollen für die Musiklegende gearbeitet haben.
Auch aus Justizkreisen wurde der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, dass eine Anzeige gegen den 82-jährigen Popstar vorliege, die derzeit geprüft werde. Dem Bericht der spanischen Medien zufolge sollen sich die Übergriffe im Jahr 2021 in Anwesen des Musikers in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas ereignet haben.
Vorwurf der Vergewaltigung steht im Raum
Eine damals 22-jährige Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik wirft Iglesias demnach vor, sie „auf alle möglichen Arten berührt“ zu haben.
Das zweite mutmaßliche Opfer ist demnach eine venezolanische Physiotherapeutin, die im Alter von 28 Jahren für Iglesias zu arbeiten begonnen habe. Einer der Übergriffe könnte demnach als Vergewaltigung gewertet werden.
Iglesias reagierte dem Bericht zufolge nicht auf Anfragen der beiden Medien. AFP konnte Iglesias am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichen. Der 82-jährige Spanier ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte hunderte Millionen von Tonträgern.
