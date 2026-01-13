Vierschanzentournee der Frauen ab 2026 bewilligt!

Jetzt ist es offiziell: Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben!
Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit. Bisher hatten die Frauen an der „Two Nights Tour“ in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.
Bau einer Flutlichtanlage fixiert
Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage für die Skisprung-Schanze am Bergisel geeinigt hatten – was erst eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglicht -, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt.
