Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr LIVE

Nach Eintrachts spektakulärem 3:3 gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund wartet nun das Duell mit Stuttgart. Die Schwaben befinden sich ebenfalls in einer starken Verfassung und haben drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der jüngste 4:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen hat das Selbstvertrauen wohl zusätzlich gestärkt.