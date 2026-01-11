Skifahrer saust mitten durch die Steyrer Altstadt
Dank Neuschnee
Der viele Neuschnee machte am Samstagabend die Steyrer Altstadt zum „Skiparadies“: Ein Video zeigt, wie ein Bursch auf zwei Brettln durch das „gführige“ Steyrdorf vom Schnallentor aus die Gleinker Gasse hinab rauscht. Auch Bürgermeister Markus Vogl teilte den Film bereits.
„So ging‘s gestern auch! Dank der Kommunalbetriebe Steyr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr, die seit gestern Abend im Dauereinsatz stehen, sind die Wege und Straßen heute wieder für alle begeh- und befahrbar“, postet das Steyrer Stadtoberhaupt auf Facebook.
„Bitte nicht nachahmen!“
Mit dem nicht ganz ernst gemeinten Nachsatz: „PS.: Video nicht mehr zur Nachahmung empfohlen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.