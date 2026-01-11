Vorteilswelt
Dank Neuschnee

Skifahrer saust mitten durch die Steyrer Altstadt

Oberösterreich
11.01.2026 15:22
Das kuriose Video (siehe unten) zeigt eine ungewöhnliche Piste: das Schnallentor und die ...
Das kuriose Video (siehe unten) zeigt eine ungewöhnliche Piste: das Schnallentor und die Gleinker Gasse in Steyrdorf.(Bild: Facebook/Markus Vogl/Stadt Steyr)

Der viele Neuschnee machte am Samstagabend die Steyrer Altstadt zum „Skiparadies“: Ein Video zeigt, wie ein Bursch auf zwei Brettln durch das „gführige“ Steyrdorf vom Schnallentor aus die Gleinker Gasse hinab rauscht. Auch Bürgermeister Markus Vogl teilte den Film bereits.

„So ging‘s gestern auch! Dank der Kommunalbetriebe Steyr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr, die seit gestern Abend im Dauereinsatz stehen, sind die Wege und Straßen heute wieder für alle begeh- und befahrbar“, postet das Steyrer Stadtoberhaupt auf Facebook.

„Bitte nicht nachahmen!“
Mit dem nicht ganz ernst gemeinten Nachsatz: „PS.: Video nicht mehr zur Nachahmung empfohlen!“

