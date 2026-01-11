Vorteilswelt
Landestheater Linz

Schwan oder Ente, Männlein oder Weiblein – egal!

Oberösterreich
11.01.2026 19:00
Jakob Schmölzer und Alexandra Diana Nedel in der Groteske, die Normen hinterfragt
Jakob Schmölzer und Alexandra Diana Nedel in der Groteske, die Normen hinterfragt

Die erste Premiere dieses jungen Jahres am Linzer Landestheater ist ein provokantes Kinderstück. Am Sonntag hatte „Der fabelhafte Die“ in den Kammerspielen Premiere: Ein seltsames Trio ist anders, jeder sucht nach Zugehörigkeit und Identität, die Schauplätze sind ein Zirkuswagen und ein Teich.

Zuerst wird nur von einer Stimme aus dem Off erzählt, dass ein Wagen anrollt. Währenddessen schleichen sich bunte Figuren auf die Bühne, die nach Zirkus aussehen. Sie haben Clowngesichter und eine seltsame Sprache: Es wird gereimt – auf Biegen und Brechen. Das ist zuerst ungewohnt, oft witzig und rasch klar: Alles hier ist ein Spiel, das dann rasch an Fahrt aufnimmt.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

