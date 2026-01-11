Schwan oder Ente, Männlein oder Weiblein – egal!

Zuerst wird nur von einer Stimme aus dem Off erzählt, dass ein Wagen anrollt. Währenddessen schleichen sich bunte Figuren auf die Bühne, die nach Zirkus aussehen. Sie haben Clowngesichter und eine seltsame Sprache: Es wird gereimt – auf Biegen und Brechen. Das ist zuerst ungewohnt, oft witzig und rasch klar: Alles hier ist ein Spiel, das dann rasch an Fahrt aufnimmt.