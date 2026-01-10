Abschied von Landesvater: Ein letzter Weg in Liebe

„Unsere Reise ist sicher noch lange nicht zu Ende“
Schlusslicht betont:
Bei eisiger Kälte nahm Oberösterreich am Samstag Abschied von Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck. Ein emotionaler Rückblick auf ein bewegtes Leben. Und Ratzenböck selbst brachte an diesem traurigen Tag politische Wegbegleiter, Freunde und Familie noch einmal zum Lachen.
Es ist kurz vor 14 Uhr, als Anneliese – die große Liebe von Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck – mit Tränen in den Augen nach dem Requiem aus dem Linzer Mariendom schreitet. Ganz fest in den Armen der gemeinsamen Kinder Josef und Anneliese begleitet sie ihren verstorbenen Mann auf seinem letzten Weg.
