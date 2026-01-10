Abschied von Landesvater: Ein letzter Weg in Liebe

Es ist kurz vor 14 Uhr, als Anneliese – die große Liebe von Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck – mit Tränen in den Augen nach dem Requiem aus dem Linzer Mariendom schreitet. Ganz fest in den Armen der gemeinsamen Kinder Josef und Anneliese begleitet sie ihren verstorbenen Mann auf seinem letzten Weg.