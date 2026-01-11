14-Jährige bei Schneeunfall schwer verletzt

Ein 19-jähriger Welser fuhr am Samstag gegen 22:55 Uhr mit seinem Auto auf der Pennewanger Landesstraße von Bachmanning kommend in Richtung Schwanenstadt. Am Beifahrersitz fuhr ein 18-Jähriger aus Wels und auf der Rückbank drei 14-jährige Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck mit. Zu diesem Zeitpunkt schneite es stark und die Fahrbahn war mit mehreren Zentimetern Schnee bedeckt.