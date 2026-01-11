14-Jährige bei Schneeunfall schwer verletzt

Der starke Schneefall vom Samstagabend verursachte zahlreiche Unfälle. Eine 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen, als sich der Mercedes eines 19-Jährigen, in dem sie mitfuhr, über eine Leitplanke überschlug. Bäume am Straßenrand verhinderten den Absturz über eine steile Böschung.
Ein 19-jähriger Welser fuhr am Samstag gegen 22:55 Uhr mit seinem Auto auf der Pennewanger Landesstraße von Bachmanning kommend in Richtung Schwanenstadt. Am Beifahrersitz fuhr ein 18-Jähriger aus Wels und auf der Rückbank drei 14-jährige Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck mit. Zu diesem Zeitpunkt schneite es stark und die Fahrbahn war mit mehreren Zentimetern Schnee bedeckt.
Nur mit 40 km/h unterwegs
Der 19-Jährige gab an, dass er aufgrund der Witterungsverhältnisse lediglich mit etwa 40 km/h gefahren sei, als er kurz vor der Ortschaft Eisgering, Gemeinde Aichkirchen, in ein abfallendes Straßenstück mit einer Rechtskurve eingefahren sei.
Beim Abbremsen weggerutscht
Beim Versuch, seinen Pkw noch weiter abzubremsen, kam er ins Rutschen. Das Fahrzeug schlitterte auf die linke Fahrbahnseite, stieß gegen eine Leitschiene. Anstatt zurück auf die Straße zu schlittern, überschlug sich die Mercedes-Benz A-Klasse darüber und kam auf der rechten Fahrzeugseite in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.
Schwer verletzt nach Wels
Dortige Bäume verhinderten Schlimmeres: Die bremsten den Wagen ab und verhinderten einen Absturz über eine etwa 20 Meter steil abfallende Böschung. Eine der 14-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Die übrigen Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in das Klinikum Wels eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.