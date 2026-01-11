Gemma Vannuzzi: „Man ist wie ein Löwenbändiger“

Karrierebooster: Die Schauspielerin Gemma Vannuzzi wechselt in die „Abendproduktion“ am Landestheater Linz. Nun ist sie mit 27 Jahren das jüngste Ensemblemitglied. Die „Krone“ präsentiert sie in der Rubrik „Die jungen Wilden. Shootingstars der Kultur“.
„Ich war immer so nervös vor Leuten, darum bin ich als Jugendliche in eine Theatergruppe gegangen“, erinnert sich Gemma Vannuzzi (27). Da musste sie vor Menschen auftreten, gegen die Angst anspielen. Und dann? „Dann habe ich mich ins Theaterspielen verliebt.“
„Man ist wie ein Löwenbändiger“
Vannuzzi stammt aus Italien, verbrachte ihre Kindheit in Sofia und Wien. Der Schule folgte eine Ausbildung zur Schauspielerin an der Linzer Bruckneruni. Anschließend bekam sie ein Engagement am Landestheater Linz, allerdings zuerst im Ensemble „Junges Theater“. Sie spielte in Märchen und Fantasieabenteuern: „Man ist wie ein Löwenbändiger“, sagt sie über das impulsive junge Publikum.
In die Arena für die Erwachsenen
Doch jetzt machte ihre Karriere einen großen Sprung: Seit dieser Saison ist die 27-Jährige nämlich das jüngste Mitglied im Ensemble des Landestheaters, das die Abendproduktionen bestreitet: „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen.“
Die Feuertaufe war gleich eine Rolle im hitzigen Fußball-Stück „Das Derby“, das David Bösch inszenierte, wir haben darüber berichtet. Vannuzzi überzeugte als weiblicher Fußballfan. In „Fucking Old – Alte Liebe“ – ein Stück über die Facetten der Liebe im Alter – fügt sie sich brillant in ein kleines, erfahrenes Ensemble ein.
„Der kleine Prinz“ als Herzensgeschichte
Hat sie denn ihre kindliche Angst vor den Leuten abgelegt? Ja, und zwar mit einem Trick: „Der Schutz der Figur hilft mir!“ Sie verfolgt eine „Art radikale Empathie“, wenn sie eine Rolle erarbeitet: „Ich versetze mich stark in eine Persönlichkeit hinein.“ Für die Dauer einer Aufführung wird sie eine andere.
Derzeit spielt Vannuzzi auch noch in einem Kinderstück: Sie reist als „kleiner Prinz“ durchs Weltall und sucht die Liebe. Die Geschichte begleitet sie schon lange. Die Essenz: „Ich treffe Menschen – und höre ihnen zu. Das ist so schön!“
