„Ich liebe dich mehr, als ich beschreiben kann“

„Wir hatten noch am Nachmittag miteinander telefoniert“

Der Wirt der Jausenstation Moldaublick in Ulrichsberg war, wie berichtet, am Donnerstag gegen 21.30 Uhr tot nahe seiner Jausenstation aufgefunden worden. „Wir haben noch am Nachmittag miteinander telefoniert gehabt. Sein Auto war in der Werkstätte. Darum wollte er mit dem Quad zum Parkplatz fahren, damit ihn dort sein Nachbar abholten und mit hinunter zu seiner Wohnung in der Ortschaft Lichtenberg mitnimmt“, erzählt Regina Pfleger.



Lenker besaß Quad erst seit einem Monat

„Der Andi ist immer durch den Wald gefahren, weil er die Loipe in Schöneben nicht kaputtmachen wollte. Das Quad hat er erst einen Monat gehabt. Ich weiß nicht, warum er damit verunglückt ist, vielleicht wollte er sich bloß die Haube richten. Der Unfall ist ja nur sieben Meter von der Jausenstation entfernt passiert. Wenn er einen Helm aufgesetzt hätte, würde er vielleicht noch leben.“ Mitterhuber hat einen Genickbruch erlitten.