Wenn der Tod in Einsamkeit lange unbemerkt bleibt

Wochenlang tot in der Wohnung, niemand vermisst den Verstorbenen. Man möchte glauben, dass diese Einzelfälle sind. Doch die Einsamkeit ist ein Megaproblem unserer Zeit – der einsame Tod ein tragischer Hinweis darauf. Nun wurde in Oberösterreich binnen einer Woche die dritte stark verweste Leiche in einer Wohnung entdeckt.
Über Wochen brannte das Licht in der Innviertler Wohnung. Das hatte noch niemanden auf den Plan gerufen. Doch als der Hausbesitzer, der den Mieter dringend gebraucht hätte, diesen nicht erreichte, wurde die Feuerwehr alarmiert.
