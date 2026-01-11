Wenn der Tod in Einsamkeit lange unbemerkt bleibt

Wochenlang tot in der Wohnung, niemand vermisst den Verstorbenen. Man möchte glauben, dass diese Einzelfälle sind. Doch die Einsamkeit ist ein Megaproblem unserer Zeit – der einsame Tod ein tragischer Hinweis darauf. Nun wurde in Oberösterreich binnen einer Woche die dritte stark verweste Leiche in einer Wohnung entdeckt.