Geburtagsfeier endete auf der Polizeiinspektion



Jugendliche schrie lautstark herum

Gerade als die Polizisten nach den Zeugenbefragungen die Örtlichkeit wieder verlassen wollten, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer 18-Jährigen aus Bad Ischl und ihrer 44-jährigen Mutter aus Ried. Die 18-Jährige schrie lautstark herum und ließ sich auch von den Polizisten, die versuchten den Streit zu schlichten und die 18-Jährige wegzuweisen, nicht beruhigen.



Die Randaliererin wurde festgenommen

Sie kam den Aufforderungen nicht nach und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Das rabiate „Geburtstagskind“ - die Jugendliche war am Samstag 18 geworden - wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht.