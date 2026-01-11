Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

18-Jährige randalierte

Geburtagsfeier endete auf der Polizeiinspektion

Oberösterreich
11.01.2026 16:28
Die junge Randaliererin verbrachte den Ausklang ihres Geburtstags bei einer EInvernahme
Die junge Randaliererin verbrachte den Ausklang ihres Geburtstags bei einer EInvernahme(Bild: P. Huber)

Deutlich zu tief ins Glas geblickt haben dürfte eine Jugendliche an ihrem 18. Geburtstag: Das Mädchen stritt sich vor einem Lokal in Ried im Innkreis so heftig mit seiner Mutter, dass Polizisten einschritten. Das brutale „Geburtstagskind“ schlug einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Es  wurde festgenommen.

0 Kommentare

Nach einer telefonischen Anzeige am Sonntag gegen 0.0.20 Uhr üfrüh ber eine Rauferei vor einem Lokal in Ried im Innkreis fuhren mehrere Polizeistreifen dorthin. Die Beamten konnten aber keine Beteiligten des Raufhandels mehr angetreffen.


Jugendliche schrie lautstark herum
Gerade als die Polizisten nach den Zeugenbefragungen die Örtlichkeit wieder verlassen wollten, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer 18-Jährigen aus Bad Ischl und ihrer 44-jährigen Mutter aus Ried. Die 18-Jährige schrie lautstark herum und ließ sich auch von den Polizisten, die versuchten den Streit zu schlichten und die 18-Jährige wegzuweisen, nicht beruhigen. 

Die Randaliererin wurde festgenommen
Sie kam den Aufforderungen nicht nach und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Das rabiate „Geburtstagskind“ - die Jugendliche war am Samstag 18 geworden - wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
154.047 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
134.461 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
128.277 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Oberösterreich
18-Jährige randalierte
Geburtagsfeier endete auf der Polizeiinspektion
Termin steht!
Endlich gibt´s grünes Licht fürs 25. „Krone“-Fest
Dank Neuschnee
Skifahrer saust mitten durch die Steyrer Altstadt
Die jungen Wilden
Gemma Vannuzzi: „Man ist wie ein Löwenbändiger“
Bergrettung in Nähe
Tourengeher beim Gennerhorn von Lawine erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf