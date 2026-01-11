Geburtagsfeier endete auf der Polizeiinspektion

Deutlich zu tief ins Glas geblickt haben dürfte eine Jugendliche an ihrem 18. Geburtstag: Das Mädchen stritt sich vor einem Lokal in Ried im Innkreis so heftig mit seiner Mutter, dass Polizisten einschritten. Das brutale „Geburtstagskind“ schlug einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Es wurde festgenommen.
Nach einer telefonischen Anzeige am Sonntag gegen 0.0.20 Uhr üfrüh ber eine Rauferei vor einem Lokal in Ried im Innkreis fuhren mehrere Polizeistreifen dorthin. Die Beamten konnten aber keine Beteiligten des Raufhandels mehr angetreffen.
Jugendliche schrie lautstark herum
Gerade als die Polizisten nach den Zeugenbefragungen die Örtlichkeit wieder verlassen wollten, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einer 18-Jährigen aus Bad Ischl und ihrer 44-jährigen Mutter aus Ried. Die 18-Jährige schrie lautstark herum und ließ sich auch von den Polizisten, die versuchten den Streit zu schlichten und die 18-Jährige wegzuweisen, nicht beruhigen.
Die Randaliererin wurde festgenommen
Sie kam den Aufforderungen nicht nach und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Das rabiate „Geburtstagskind“ - die Jugendliche war am Samstag 18 geworden - wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht.
