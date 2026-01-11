Vorteilswelt
Termin steht!

Endlich gibt´s grünes Licht fürs 25. „Krone“-Fest

Oberösterreich
11.01.2026 16:00
So grandios wird auch heuer wieder die Stimmung am „Krone“-Fest sein
So grandios wird auch heuer wieder die Stimmung am „Krone“-Fest sein(Bild: Markus Wenzel)

Schnell den Kalender rausholen und mit roter Farbe das Wochenende vom 21. bis 23. August 2026 markieren. An diesen Tagen steigt heuer in Linz das „Krone“-Fest. Schon seit einem Vierteljahrhundert gibt´s dieses Event – wieder ein Grund mehr, zu kommen und zu feiern.

0 Kommentare

Ein Fest wie dieses nach 25 Jahren noch immer bei freiem Eintritt zu ermöglichen, funktioniert nur dank starker Partner. Da sich niemand diesen Geburtstag entgehen lassen will, gibt’s jetzt grünes Licht: Das 25. Linzer „Krone“-Fest steigt von 21. bis 23. August am Urfahraner Marktgelände!

Fünf Bühnen und viele Acts
Gleich in den Kalender eintragen, denn es warten wieder nationale und internationale Acts auf fünf Bühnen! Pop, DJs, Schlager, Klassik, Kabarett, Kids-Area, Genuss-Platzl, Gewinnspiele und Aktionen für Abonnenten sowie der „Krone“-Frühschoppen sind auch beim 25. Fest mit dabei.

Schlager und Frühschoppen – zünftig wird’s auch wieder!
Schlager und Frühschoppen – zünftig wird’s auch wieder!(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Noch ein bisschen Warten aufs Programm
Etwas gedulden muss man sich noch auf die Details: Das Programm wird am 29. Mai veröffentlicht. Wir freuen uns auf große Jubiläumsmomente! Und hier geht´s immer zu den aktuellsten Infos zum „Krone“-Fest.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

Top-3

Gelesen

