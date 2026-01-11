Endlich gibt´s grünes Licht fürs 25. „Krone“-Fest

Schnell den Kalender rausholen und mit roter Farbe das Wochenende vom 21. bis 23. August 2026 markieren. An diesen Tagen steigt heuer in Linz das „Krone“-Fest. Schon seit einem Vierteljahrhundert gibt´s dieses Event – wieder ein Grund mehr, zu kommen und zu feiern.
Ein Fest wie dieses nach 25 Jahren noch immer bei freiem Eintritt zu ermöglichen, funktioniert nur dank starker Partner. Da sich niemand diesen Geburtstag entgehen lassen will, gibt’s jetzt grünes Licht: Das 25. Linzer „Krone“-Fest steigt von 21. bis 23. August am Urfahraner Marktgelände!
Fünf Bühnen und viele Acts
Gleich in den Kalender eintragen, denn es warten wieder nationale und internationale Acts auf fünf Bühnen! Pop, DJs, Schlager, Klassik, Kabarett, Kids-Area, Genuss-Platzl, Gewinnspiele und Aktionen für Abonnenten sowie der „Krone“-Frühschoppen sind auch beim 25. Fest mit dabei.
Noch ein bisschen Warten aufs Programm
Etwas gedulden muss man sich noch auf die Details: Das Programm wird am 29. Mai veröffentlicht. Wir freuen uns auf große Jubiläumsmomente! Und hier geht´s immer zu den aktuellsten Infos zum „Krone“-Fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.