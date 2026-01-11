Tourengeher beim Gennerhorn von Lawine erfasst
Bergrettung in Nähe
Beim Abgang einer Lawine am Osthang des Gennerhorns in der Salzburger Osterhorngruppe ist am Sonntag am Vormittag ein Tourengeher mitgerissen und offenbar zum Teil verschüttet worden. Bergretter, die gerade zum Lawinenseminar auf der eigenen Diensthütte in der Nähe waren, beobachteten den Abgang und eilten zu Hilfe.
Der Mann konnte von den Bergrettern schnell geborgen werden. Sie versorgten ihn und transportierten ihn dann zur Genneralm, wo er vom Rettungshubschrauber aufgenommen werden sollte, berichtete eine Bergretterin.
