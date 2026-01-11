Tourengeher beim Gennerhorn von Lawine erfasst

Beim Abgang einer Lawine am Osthang des Gennerhorns in der Salzburger Osterhorngruppe ist am Sonntag am Vormittag ein Tourengeher mitgerissen und offenbar zum Teil verschüttet worden. Bergretter, die gerade zum Lawinenseminar auf der eigenen Diensthütte in der Nähe waren, beobachteten den Abgang und eilten zu Hilfe.