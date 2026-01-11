Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Manglburg

Bei diesem 60er war die Sperrstunde kein Thema

Oberösterreich
11.01.2026 20:00
Thomas Altendorfer mit seiner Frau Petra (re.) und Tochter Valentina bei seiner 60er-Feier in ...
Thomas Altendorfer mit seiner Frau Petra (re.) und Tochter Valentina bei seiner 60er-Feier in der Manglburg.(Bild: Markus Wenzel)

Witzige Perücken und schrille Klamotten – das Motto von Gastronom Thomas Altendorfers 60er-Feier in der Manglburg in Grieskirchen wurde diszipliniert eingehalten! 

0 Kommentare

Alle Gäste tanzten im 80er-Style an, ganz zu Ehren des erfolgreichen Gastronomen, der sich an seinem Jubiläumstag nur Zeit wünschte. „Ich möchte das Leben jetzt endlich genießen“, erklärte Altendorfer. Und zu seiner Frau Petra meinte der Jubilar im Scherz: „Du bist jünger, du darfst noch ein bisschen arbeiten.“

Clemens Strobl und Freundin Marie Luise kamen auch.
Clemens Strobl und Freundin Marie Luise kamen auch.(Bild: Markus Wenzel)

Kreuzfahrt als Geschenk
Rund 200 Freunde kamen zu der rauschenden Party in die Manglburg in Grieskirchen – Altendorfers erstes Lokal, in dem am Samstagabend die Sperrstunde aufgehoben wurde: „Wir haben hier legendäre Nächte verbracht. Ich bin der Chef. Zugesperrt wird, wenn ich es sage.“ Von seiner Frau gab’s übrigens eine Traumschiff-Reise. „Eine Kreuzfahrt ins Glück. Aber dieses Mal darf Thomas auf dem Oberdeck schlafen“, witzelte Gemahlin Petra und spielte dabei auf seinen einstigen Job auf einem Kreuzfahrtschiff an, wo der Jungkoch im Keller hausen musste.

Josef Paukenhaider (li.) und seine Sonja amüsierten sich prächtigst mit Thomas und Christina ...
Josef Paukenhaider (li.) und seine Sonja amüsierten sich prächtigst mit Thomas und Christina Stockinger.(Bild: Markus Wenzel)

Mit dabei bei der Geburtstagsfeier:
Wirtesprecher Gerold Royda, Robert Schneider (Messe Wels), Josef Paukenhaider (Brau Union), Winzer Clemens Strobl, Gastronom Thomas Stockinger, Bürgermeisterin Maria Pachner und Landesrat Markus Achleitner.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
156.580 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
138.608 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
133.879 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Oberösterreich
In der Manglburg
Bei diesem 60er war die Sperrstunde kein Thema
Am Attersee
Bei Zusammenstoß zweier Autos war Baby an Bord
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Schwan oder Ente, Männlein oder Weiblein – egal!
Krone Plus Logo
Ortschef zu Skandal
„Da hat es mir Boden unter den Füßen weggezogen“
18-Jährige randalierte
Geburtagsfeier endete auf der Polizeiinspektion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf