Bei diesem 60er war die Sperrstunde kein Thema

Witzige Perücken und schrille Klamotten – das Motto von Gastronom Thomas Altendorfers 60er-Feier in der Manglburg in Grieskirchen wurde diszipliniert eingehalten!
Alle Gäste tanzten im 80er-Style an, ganz zu Ehren des erfolgreichen Gastronomen, der sich an seinem Jubiläumstag nur Zeit wünschte. „Ich möchte das Leben jetzt endlich genießen“, erklärte Altendorfer. Und zu seiner Frau Petra meinte der Jubilar im Scherz: „Du bist jünger, du darfst noch ein bisschen arbeiten.“
Kreuzfahrt als Geschenk
Rund 200 Freunde kamen zu der rauschenden Party in die Manglburg in Grieskirchen – Altendorfers erstes Lokal, in dem am Samstagabend die Sperrstunde aufgehoben wurde: „Wir haben hier legendäre Nächte verbracht. Ich bin der Chef. Zugesperrt wird, wenn ich es sage.“ Von seiner Frau gab’s übrigens eine Traumschiff-Reise. „Eine Kreuzfahrt ins Glück. Aber dieses Mal darf Thomas auf dem Oberdeck schlafen“, witzelte Gemahlin Petra und spielte dabei auf seinen einstigen Job auf einem Kreuzfahrtschiff an, wo der Jungkoch im Keller hausen musste.
Mit dabei bei der Geburtstagsfeier:
Wirtesprecher Gerold Royda, Robert Schneider (Messe Wels), Josef Paukenhaider (Brau Union), Winzer Clemens Strobl, Gastronom Thomas Stockinger, Bürgermeisterin Maria Pachner und Landesrat Markus Achleitner.
