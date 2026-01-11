Bei diesem 60er war die Sperrstunde kein Thema

Kreuzfahrt als Geschenk

Rund 200 Freunde kamen zu der rauschenden Party in die Manglburg in Grieskirchen – Altendorfers erstes Lokal, in dem am Samstagabend die Sperrstunde aufgehoben wurde: „Wir haben hier legendäre Nächte verbracht. Ich bin der Chef. Zugesperrt wird, wenn ich es sage.“ Von seiner Frau gab’s übrigens eine Traumschiff-Reise. „Eine Kreuzfahrt ins Glück. Aber dieses Mal darf Thomas auf dem Oberdeck schlafen“, witzelte Gemahlin Petra und spielte dabei auf seinen einstigen Job auf einem Kreuzfahrtschiff an, wo der Jungkoch im Keller hausen musste.