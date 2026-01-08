Invasion Grönlands wäre „raketenmäßig dumm“

„Schädliche Gedankenspiele“

Don Bacon, ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus, kritisierte, die Gedankenspiele der Trump-Regierung zu Grönland seien schädlich und sorgten nur für Ärger bei den NATO-Verbündeten. Das Ansinnen, sich Grönland einzuverleiben, sei eine der „dümmsten“ Sachen, die er seit einem Jahr aus dem Weißen Haus gehört habe, sagte er gegenüber CNN. Er hoffe, andere Republikaner würden der Regierung ebenfalls deutlich sagen, dass sie hier auf einem Irrweg unterwegs sei. Bacon beschwor die Freundschaft zu Dänemark, zu dem die riesige Arktisinsel mit ihren rund 57.000 Einwohnern formell gehört, auch wenn sie weitgehend autonom ist.