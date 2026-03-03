Vorteilswelt
Krise geht weiter

NBA: Bucks verlieren beim Comeback ihres Topstars

US-Sport
03.03.2026 10:27
Deutliche Niederlage für die Milwaukee Bucks.
Deutliche Niederlage für die Milwaukee Bucks.(Bild: AFP/PATRICK MCDERMOTT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im ersten Spiel seit mehr als fünf Wochen hat Giannis Antetokounmpo mit den Milwaukee Bucks in der National Basketball Association (NBA) eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Der griechische Superstar verlor am Montag bei seinem Comeback das Heimspiel der Bucks gegen die Boston Celtics mit 81:108 (43:57). Bei seiner Rückkehr erzielte der 31-Jährige mit 19 Punkten und elf Rebounds zwar ein Double-Double, kämpfte aber mit einer schwachen Wurfquote.

Antetokounmpo hatte sich am 23. Jänner eine Wadenverletzung zugezogen und danach 15 Spiele verpasst. „Ich freue mich einfach, wieder auf dem Feld zu stehen, aber ich habe mich ein wenig eingerostet gefühlt“, sagte Antetokounmpo zu seiner Rückkehr. „Für mich ist es etwas Neues, so lange auszufallen. Das hat mir den Rhythmus genommen.“

Der Meister von 2021 absolviert eine bisher enttäuschende Saison und wird um die Play-off-Teilnahme kämpfen müssen. Aktuell rangieren die Bucks mit einer Bilanz von 26 Siegen und 34 Niederlagen nur auf dem elften Platz in der Eastern Conference, der zehnte Rang ist nötig, um an der Play-off-Qualifikation teilzunehmen. Für die Celtics läuft es hingegen gut: Sie haben zwölf ihrer vergangenen 14 Partien gewonnen und sind Zweiter im Osten. Bester Werfer gegen Milwaukee war Payton Pritchard mit 25 Zählern.

Murray stellt bei Nuggets-Sieg Jokic in den Schatten
Die Denver Nuggets um Nikola Jokic mühten sich bei den Utah Jazz zu einem 128:125 (66:67)-Erfolg. Eineinhalb Minuten vor Spielende lagen die Nuggets zurück, erzielten aber die letzten sechs Zähler der Partie. Zum Matchwinner avancierte Jamal Murray: Der Spielmacher erzielte zehn der letzten 14 Punkte Denvers und überragte mit insgesamt 45 Zählern. Jokic kam auf 22 Punkte und zwölf Rebounds.

US-Sport
03.03.2026 10:27
