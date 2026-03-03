NBA: Bucks verlieren beim Comeback ihres Topstars

Der Meister von 2021 absolviert eine bisher enttäuschende Saison und wird um die Play-off-Teilnahme kämpfen müssen. Aktuell rangieren die Bucks mit einer Bilanz von 26 Siegen und 34 Niederlagen nur auf dem elften Platz in der Eastern Conference, der zehnte Rang ist nötig, um an der Play-off-Qualifikation teilzunehmen. Für die Celtics läuft es hingegen gut: Sie haben zwölf ihrer vergangenen 14 Partien gewonnen und sind Zweiter im Osten. Bester Werfer gegen Milwaukee war Payton Pritchard mit 25 Zählern.