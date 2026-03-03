Fahrrad-Coups in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Innerhalb knapp eines Monats haben sich Einbrecher im gesamten Wiener Stadtgebiet Zugang zu Fahrradabstellräumen verschafft und mindestens 35 Bikes gestohlen. Einem Zeugen gelang es, einen der mutmaßlichen Täter nach einem der Einbrüche zu filmen – die Polizei bittet um Mithilfe.
Die Einbruchsserie startete kurz vor Weihnachten am 22. Dezember und zog sich bis zum 30. Jänner. Ziele waren mehrere Abstellräume, insgesamt 35 Fahrräder wurden gestohlen. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf mehr als 37.000 Euro.
Begangen wurden die Einbruchsdiebstähle von mindestens zwei Tätern. Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Exekutive, einen 26-jährigen Serben festzunehmen.
Suche nach Komplizen
Die Suche nach seinem Komplizen ist noch in vollem Gange. Die Schlinge zieht sich allerdings langsam zu – denn ein Zeuge konnte den noch flüchtigen, dringend Tatverdächtigen kurz nach einem der Coups filmen und stellte das Bildmaterial der Polizei zur Verfügung.
Nun wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des mutmaßlichen Einbrechers veröffentlicht.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an die Polizeiinspektion Puchgasse unter der Telefonnummer 01/31310-66320 erbeten.
