Nachbarschaftsstreit sorgt für WEGA-Einsatz

Ein lauter Nachbarschaftsstreit ist Montagabend in Wien-Floridsdorf eskaliert. Die WEGA musste sogar ausrücken. Ein 22-Jähriger erlitt dabei eine Stichwunde im Bauch, und ein 16-Jähriger wurde festgenommen.
Die Polizei wurde gegen 22.45 Uhr in eine Wohnung gerufen und fand den verletzten Mann vor. Seine Lebensgefährtin hatte den Notruf gewählt. Laut ersten Angaben soll ein Nachbar die Stichverletzung verursacht haben.
Messer konnte nicht gefunden werden
Die WEGA nahm einen 16-Jährigen vor dessen Wohnung fest. Ein Messer wurde nicht gefunden. Der Jugendliche bestritt die Tat, räumte jedoch eine körperliche Auseinandersetzung ein.
Kokain angeboten
Auslöser dürfte laut Ermittlungen ein Anruf der 15-jährigen Ex-Freundin des Tatverdächtigen gewesen sein. Sie soll behauptet haben, ihr sei vom späteren Opfer Kokain angeboten worden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.
