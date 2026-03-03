Starkes Lohngefälle: Frauen selten Hauptverdiener

Ohne Kinder fast gleichauf bei Einkommen

Als Haupteinkommensperson gilt, wer mit seinem persönlichen Nettoeinkommen 60 Prozent oder mehr zum Gesamteinkommen des Paares beiträgt. „Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt ist das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern als Haupteinkommensbeziehende zwar weniger stark, aber immer noch deutlich“, stellten die Statistiker fest. In 11,4 Prozent dieser Paarhaushalte hatte die Frau das höhere Einkommen, in 50,1 Prozent der Mann. Bei 38,5 Prozent der kinderlosen Paare hatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen.