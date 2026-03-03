WM-Sorgen und Flucht: Spekulationen um Ronaldo

„Mundo Deportivo“ und „Marca“ berichteten nämlich, dass es doch eine schwerwiegendere Verletzung sein sollte. Von einer möglichen Zwangspause von mehreren Wochen ist dabei die Rede. Sogar die WM könnte dadurch in Gefahr geraten. Sein Verein postete am Montag Bilder von Ronaldo aus dem Fitnessraum, genaue Details über seinen Gesundheitszustand gab es aber nicht. Die WM scheint aber nicht in Gefahr zu sein – darauf deuten die Bilder hin.