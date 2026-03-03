Vorteilswelt
Aufregung um Superstar

WM-Sorgen und Flucht: Spekulationen um Ronaldo

Fußball International
03.03.2026 11:10
Cristiano Ronaldo lässt die Gerüchteküche derzeit ordentlich brodeln.
Cristiano Ronaldo lässt die Gerüchteküche derzeit ordentlich brodeln.(Bild: AFP/APA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristiano Ronaldo lässt die Gerüchteküche derzeit ordentlich brodeln. Gleich zwei Themen rund um den Portugiesen sorgen für Aufregung. Einerseits seine Verletzung im Spiel am vergangenen Samstag und andererseits die Flugdaten seines Privatjets ... 

Neben seinen sportlichen Spitzenleistungen ist Cristiano Ronaldo auch immer wieder für Aufregung abseits des Platzes bekannt. Derzeit schafft er es sogar mehrfach, die Gerüchteküche brodeln zu lassen. 

Einerseits wäre da seine Verletzung im Ligaspiel gegen Al-Fayha am Samstagabend. Nach seiner späten Auswechslung wurde der Portugiese mit einem Eisbeutel am Knie auf der Ersatzbank gezeigt. Während Trainer Jorge Jesus schon vorsichtig Entwarnung gab, wurde in spanischen Medien kurz darauf fleißig spekuliert. 

„Mundo Deportivo“ und „Marca“ berichteten nämlich, dass es doch eine schwerwiegendere Verletzung sein sollte. Von einer möglichen Zwangspause von mehreren Wochen ist dabei die Rede. Sogar die WM könnte dadurch in Gefahr geraten. Sein Verein postete am Montag Bilder von Ronaldo aus dem Fitnessraum, genaue Details über seinen Gesundheitszustand gab es aber nicht. Die WM scheint aber nicht in Gefahr zu sein – darauf deuten die Bilder hin. 

Flucht aus Riad?
Doch viele Fans machten sich zuletzt eher Sorgen um die Sicherheit des Superstars. Infolge des Angriffs der USA und Israels auf den Iran wurde mittlerweile auch Riad von iranischen Drohnen ins Visier genommen – die dortige US-Botschaft wurde getroffen. 

In der Hauptstadt Saudi-Arabiens ist auch Ronaldo mit seiner Familie seit 2023 beheimatet. Aus Flugdaten geht nun hervor, dass der Privatjet des Fußball-Stars am Montagabend in Richtung Madrid abgehoben ist. Aus übereinstimmenden Medienberichten geht hervor, dass Ronaldo und seine Familie aus der Region geflüchtet sind. Offizielle Aussagen oder Informationen von Ronaldo und seiner Familie gibt es derzeit aber keine. 

