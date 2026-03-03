WM-Sorgen und Flucht: Spekulationen um Ronaldo

Cristiano Ronaldo lässt die Gerüchteküche derzeit ordentlich brodeln. Gleich zwei Themen rund um den Portugiesen sorgen für Aufregung. Einerseits seine Verletzung im Spiel am vergangenen Samstag und andererseits die Flugdaten seines Privatjets ...
Neben seinen sportlichen Spitzenleistungen ist Cristiano Ronaldo auch immer wieder für Aufregung abseits des Platzes bekannt. Derzeit schafft er es sogar mehrfach, die Gerüchteküche brodeln zu lassen.
Einerseits wäre da seine Verletzung im Ligaspiel gegen Al-Fayha am Samstagabend. Nach seiner späten Auswechslung wurde der Portugiese mit einem Eisbeutel am Knie auf der Ersatzbank gezeigt. Während Trainer Jorge Jesus schon vorsichtig Entwarnung gab, wurde in spanischen Medien kurz darauf fleißig spekuliert.
„Mundo Deportivo“ und „Marca“ berichteten nämlich, dass es doch eine schwerwiegendere Verletzung sein sollte. Von einer möglichen Zwangspause von mehreren Wochen ist dabei die Rede. Sogar die WM könnte dadurch in Gefahr geraten. Sein Verein postete am Montag Bilder von Ronaldo aus dem Fitnessraum, genaue Details über seinen Gesundheitszustand gab es aber nicht. Die WM scheint aber nicht in Gefahr zu sein – darauf deuten die Bilder hin.
Flucht aus Riad?
Doch viele Fans machten sich zuletzt eher Sorgen um die Sicherheit des Superstars. Infolge des Angriffs der USA und Israels auf den Iran wurde mittlerweile auch Riad von iranischen Drohnen ins Visier genommen – die dortige US-Botschaft wurde getroffen.
In der Hauptstadt Saudi-Arabiens ist auch Ronaldo mit seiner Familie seit 2023 beheimatet. Aus Flugdaten geht nun hervor, dass der Privatjet des Fußball-Stars am Montagabend in Richtung Madrid abgehoben ist. Aus übereinstimmenden Medienberichten geht hervor, dass Ronaldo und seine Familie aus der Region geflüchtet sind. Offizielle Aussagen oder Informationen von Ronaldo und seiner Familie gibt es derzeit aber keine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.