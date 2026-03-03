ÖSV-Krise? „Dann haben wir wieder ein Problem“

23 Herren-Abfahrten ohne Erfolg – eine Zahl, die im österreichischen Skisport schmerzt. Seit dem Sieg von Vincent Kriechmayr in Soldeu im März 2023 herrscht Funkstille auf dem obersten Treppchen. In der Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV wurde die aktuelle Lage offen analysiert. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher will trotz der ernüchternden Bilanz nicht in Panik verfallen. „Wir sehen sicher nicht so alt aus. Vincent Kriechmayr ist immer noch bereit, große Erfolge zu feiern, wie er das über viele Jahre gemacht hat. Er wird entscheiden, wie er weitermacht. Es muss aber ein Mix sein. Ein gewisses Alter ist nicht zu alt, um guten Sport zu zeigen. Man macht es sich zu leicht, wenn man nur nach dem Alter geht.“