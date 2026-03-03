Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Proben belastet

Erneut Probleme mit dem Wasser in Wiesfleck

Burgenland
03.03.2026 11:11
Das Trinkwasser enthält Spuren von Glyphosat und Pestiziden.
Das Trinkwasser enthält Spuren von Glyphosat und Pestiziden.(Bild: P. Huber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In der Gemeinde Wiesfleck (Burgenland) gibt es wieder Auffälligkeiten beim Trinkwasser. Bei einer Untersuchung wurden Pestizide festgestellt.

0 Kommentare

Wie die Gemeinde am Montag in einem Schreiben an die Bevölkerung mitteilte, sind bei der letzten Wasseruntersuchung in den Proben Glyphosat sowie Pestizide nachgewiesen worden. Betroffen davon sind die Ortsteile Schreibersdorf, Schönherrn und Weinberg. Die aktuelle Wasserversorgung erfolgt deswegen über Wiesfleck.

Ursache noch unbekannt
Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Ursachen sind Umwelteinflüsse im Bereich der Quelle oder ein unsachgemäßer Umgang Dritter mit entsprechenden Mitteln im Quellgebiet, heißt es von der Gemeinde. Hinweise zu Auffälligkeiten und Verdachtsmomente werden erbeten. Weitere Informationen sollen folgen.

Lesen Sie auch:
Das Wasser muss vorerst abgekocht werden.
Verkeimung
Trinkwasser muss jetzt abgekocht werden
06.09.2025
Gemeinde Mieming
Starke Niederschläge: Trinkwasser verunreinigt
28.02.2026

Auch im Vorjahr Probleme
Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme wegen des Trinkwassers gibt. Bereits im September des Vorjahres musste im Ortsteil Wiesfleck das Wasser aus der Leitung fast zwei Wochen lang abgekocht werden, bevor es verwendet werden durfte. Es handelte sich damals um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer leichten Verkeimung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.03.2026 11:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
1° / 16°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 13°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
3° / 15°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
1° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
434.894 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.353 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.041 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2382 mal kommentiert
Ausland
Präsidentenbüro in Teheran getroffen + Gas teurer
1191 mal kommentiert
Eine Gruppe von Männern inspiziert die Trümmer einer Polizeistation, die am Montag im Rahmen der ...
Mehr Burgenland
Deutsch Schützen
Campus Pinkaboden: „Plan B“ wird jetzt gesucht
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Enormer Preisanstieg
Iran-Krieg lässt Gaskunden im Burgenland zittern
„Es war sehr nett ...“
Neue Pläne? Spekulationen nach Kickl-Hofer-Treffen
Berufsorientierung
Wo Schüler als Handwerker „probearbeiten“ können
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf