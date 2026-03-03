Erneut Probleme mit dem Wasser in Wiesfleck

Auch im Vorjahr Probleme

Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme wegen des Trinkwassers gibt. Bereits im September des Vorjahres musste im Ortsteil Wiesfleck das Wasser aus der Leitung fast zwei Wochen lang abgekocht werden, bevor es verwendet werden durfte. Es handelte sich damals um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer leichten Verkeimung.