Erneut Probleme mit dem Wasser in Wiesfleck

In der Gemeinde Wiesfleck (Burgenland) gibt es wieder Auffälligkeiten beim Trinkwasser. Bei einer Untersuchung wurden Pestizide festgestellt.
Wie die Gemeinde am Montag in einem Schreiben an die Bevölkerung mitteilte, sind bei der letzten Wasseruntersuchung in den Proben Glyphosat sowie Pestizide nachgewiesen worden. Betroffen davon sind die Ortsteile Schreibersdorf, Schönherrn und Weinberg. Die aktuelle Wasserversorgung erfolgt deswegen über Wiesfleck.
Ursache noch unbekannt
Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Ursachen sind Umwelteinflüsse im Bereich der Quelle oder ein unsachgemäßer Umgang Dritter mit entsprechenden Mitteln im Quellgebiet, heißt es von der Gemeinde. Hinweise zu Auffälligkeiten und Verdachtsmomente werden erbeten. Weitere Informationen sollen folgen.
Auch im Vorjahr Probleme
Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme wegen des Trinkwassers gibt. Bereits im September des Vorjahres musste im Ortsteil Wiesfleck das Wasser aus der Leitung fast zwei Wochen lang abgekocht werden, bevor es verwendet werden durfte. Es handelte sich damals um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer leichten Verkeimung.
