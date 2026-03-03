Gas-Schock für Europa: Preis schon um 80% höher

Der Krieg im Nahen Osten sorgt für massive Turbulenzen auf den Energiemärkten – und die Folgen sind in Europa bereits deutlich spürbar. Der Gaspreis ist auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren geklettert, Öl verteuert sich weiter, und auch die Wiener Börse startet mit kräftigen Verlusten in den Tag. Wie stark die Auswirkungen werden, hängt nun vor allem von einer Frage ab: Wie lange dauert der Konflikt?