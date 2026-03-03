Amerikaner wollen Trumps Sohn an Front schicken!

Der Sohn von Donald und First Lady Melania misst nämlich stattliche 2,06 Meter. Für das Militär von Air Force bis Armee übertrifft der Student der Universität von New York (NYU) damit die zulässige Maximalgröße. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Soldat in beengten Platzverhältnissen wie in gepanzerten Fahrzeugen, Panzern oder Flugzeugen Verwendung finden kann. Laut der offiziellen Statuten ist das nur bei Soldaten bis 2,03 Meter Körpergröße möglich, ohne sich und seine Kameraden zu gefährden.