59-Jähriger nach Sturz: „So hart war es noch nie!“

Die 62 Kilometer und 1800 Höhenmeter im tiefsten Winter haben es eben in sich! Veranstalter Gerhard Schaar (51) begrüßte bei der achten Auflage des Extrem-Events in der Nacht auf Sonntag 375 Teilnehmer, die bis Sonntagnachmittag die Runde zum Pyramidenkogel – über Klagenfurt, Sekull – und zurück in die Veldener Bucht marschierten.