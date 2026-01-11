59-Jähriger nach Sturz: „So hart war es noch nie!“

Finale LIVE: Barcelona gegen Real um ersten Titel
„Hoffentlich schaffe ich es!“, Ludwig Schneider (59) war am Start um Mitternacht am Veldener Gemonaplatz so optimistisch. Doch der Hobbysportler aus Klagenfurt packte die 62 Kilometer Extremtour um den Wörthersee diesmal nicht. . .
Die 62 Kilometer und 1800 Höhenmeter im tiefsten Winter haben es eben in sich! Veranstalter Gerhard Schaar (51) begrüßte bei der achten Auflage des Extrem-Events in der Nacht auf Sonntag 375 Teilnehmer, die bis Sonntagnachmittag die Runde zum Pyramidenkogel – über Klagenfurt, Sekull – und zurück in die Veldener Bucht marschierten.
