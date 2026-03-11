Vorteilswelt
Das Programm

Militärmusik feiert bei Galakonzert 70 Jahre

Kärnten: Service
11.03.2026 23:45
Bei einem Galakonzert in der Messe feiern die Kärntner Militärmusiker ihr Jubiläum.
Bei einem Galakonzert in der Messe feiern die Kärntner Militärmusiker ihr Jubiläum.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Militärmusik Kärnten ist 1956 aus Musikern der Gendarmerieschule II hervorgegangen. So sorgt die musikalische Einheit des Militärkommandos seit 70 Jahren für die richtige Motivation innerhalb und außerhalb der Truppe. Anei finden Sie das Programm des heutigen Jubiläumskozertes.

0 Kommentare
Die Zugaben sind eine Überraschung.
Die Zugaben sind eine Überraschung.(Bild: Bundesheer)
Kärnten: Service
11.03.2026 23:45
Kärnten
Das Programm
Militärmusik feiert bei Galakonzert 70 Jahre
