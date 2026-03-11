„Es muss ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein“

“Es geht um Wertschöpfung, Wertschätzung und Wertsicherung – natürlich müssen wir die Ressource See gut erhalten“, betont Hannes Markowitz, der Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft. „Seit mehr als sechs Jahrzehnten prägt der Motorbootsport das Image am Wörthersee. Ich sehe Motorboote nicht als Betriebsunfall der Geschichte am Wörthersee. Sie gehören zur Wertschöpfungskette.“ Es gebe mehr als 800 Bootslizenzen am Wörthersee, davon etwa 500 für Elektroboote und 300 für Motorboote. „Von privaten Booten läuft der Motor 20 bis 25 Stunden im Jahr. Für ein E-Boot sind 1500 Euro, für ein Motorboot 8000 Euro an Steuern zu zahlen; das ist viel für so wenige Betriebsstunden.“ Durch Kauf, Service und Reparatur eines Bootes, Besuche seines Besitzers und dessen Freunde in Hotellerie und Gastronomie komme enorm viel Wertschöpfung zustande. „Ein Tagesgast gibt 27 Euro aus, ein Motorbootgast 190 Euro – allein in der Gastro“, so Markowitz.