Arbeitsmarkt stimmt 2026 vorsichtig optimistisch

Ein zartes Wirtschaftswachstum von etwa einem Prozent könnte im Jahresdurchschnitt ein Minus beim Anstieg der Arbeitslosenzahlen bringen. Laut ersten Prognosen soll die Arbeitslosigkeit um 1,9 Prozent sinken und damit unter dem Bundesdurchschnitt (Plus 0,6 Prozent) bleiben. Mit 45.400 Personen um 900 weniger, als im vergangenen Jahr. Ein leichter Anstieg dürfte hingegen bei den unselbstständig Beschäftigten mit einem voraussichtlichen Plus von 0,4 Prozent zu verzeichnen sein.