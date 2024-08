Letzter Anlauf für Lösung in der Glasenbachklamm

Alpenverein möchte Radfahr-Erlaubnis

Bedenken dürfte der zögernde Grundeigentümer beim Thema Radfahren haben. Das will der Alpenverein bergauf bewilligt sehen. Dafür gäbe es sogar eine Landeshaftung. „Ansonsten wird der Weg wieder ein Gehweg“, sagt Matthias Herbst. In Elsbethen braucht man laut einem Kenner wegen etlicher wohlhabender Grundeigentümer viel Geduld. Norbert Hechenblaickner von der Unabhängigen Liste Elsbethen findet: „Radfahren ist okay. Man kann nicht alles verbieten, sonst ist alles nur noch für 80-Jährige.“ Die Klamm müsse in jedem Fall erhalten bleiben.