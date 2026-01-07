Helden von einst | „Ihre Zeit ist vorbei“

„Ihre Zeit ist vorbei“. Mit Interesse die Debatte um seine eventuelle Rückkehr verfolgen wird wohl auch Sebastian Kurz, der in seiner Neujahrsbotschaft in den sozialen Medien ein hochpolitisches Statement abgab. Da schrieb er unter Bezugnahme auf die Wahlen in den USA, Argentinien und Tschechien: „In allen Demokratien lösen sich die Wähler zunehmend von vererbten politischen Loyalitäten und fordern Führungspersönlichkeiten, die die eigentlichen Herausforderungen angehen: Wettbewerbsfähigkeit, Migration, Sicherheit und Erschwinglichkeit.“ Um anzufügen: „Auch wenn ihr Stil unkonventionell ist.“ Doch sind die einstigen Führungspersönlichkeiten von ÖVP und SPÖ auch jene der Zukunft? Nicht unbedingt, wenn man sich die Postings und Leserbriefe an die „Krone“ ansieht. „Haben diese Herren dem Volk nicht genug angetan und Milliardenschulden hinterlassen?“ fragt Oskar Mollik aus Langenzersdorf. Und wie formuliert es heute Franz Peer aus Linz? „Weder Kern noch Kurz würden Wunder bewirken, ihre Zeit ist vorbei.“ Da werden dem Leserbriefschreiber viele beipflichten.