Nach der Scheidung flog Gwyneth Paltrow raus

In der Presse habe es zu dieser Zeit harsche Berichterstattung gegeben. „Und ich glaube, der Verleih war der Meinung, man könne sich daran die Finger verbrennen“, sagte Paltrow weiter. „Das war natürlich großartig – ich ließ mich gerade scheiden, und dann wurde ich auch noch gefeuert“, fasst Paltrow ihre Lebenssituation von damals zusammen. Die Scheidung erfolgte 2016.