Ehemann verrät: Brigitte Bardot an Krebs gestorben

„Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert“, sagte d‘Ormale mit Blick auf Bardots größtes Anliegen nach dem Ende ihrer Schauspielzeit. Das letzte Wort, das Bardot vor ihrem Tod gesagt habe, sei „Piou Piou“ gewesen – das Kosewort seiner Gattin für ihn. „Piou“ oder „Piou Piou“ ist ein französisches Lautwort für das Piepen eines Kükens.