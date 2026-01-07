Ehemann verrät: Brigitte Bardot an Krebs gestorben

Schauspielerin Brigitte Bardot ist nach den Worten ihres Ehemannes an einer Krebserkrankung gestorben. „Sie hat zwei Operationen überstanden, aber dann ist sie an Krebs gestorben“, sagte Bernard d‘Ormale in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift „Paris Match“. Bardot wurde am Mittwoch in Saint-Tropez bestattet.
Bardots Ehemann sagte nicht, an welcher Art von Krebs die Film-Ikone gelitten habe. In den 80er-Jahren hatte Bardot Brustkrebs gehabt.
„Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert“, sagte d‘Ormale mit Blick auf Bardots größtes Anliegen nach dem Ende ihrer Schauspielzeit. Das letzte Wort, das Bardot vor ihrem Tod gesagt habe, sei „Piou Piou“ gewesen – das Kosewort seiner Gattin für ihn. „Piou“ oder „Piou Piou“ ist ein französisches Lautwort für das Piepen eines Kükens.
Bestattungswunsch geändert
Er erzählte, dass Brigitte Bardot sich vor einigen Jahren von ihrem ursprünglichen Wunsch verabschiedet habe, sich auf ihrem Anwesen La Madrague bestatten zu lassen. „Sie sah ein, dass es für die Stadtverwaltung schwierig wäre“, sagte er und verwies darauf, dass sie mit zahlreichen Besuchern ihres Grabes gerechnet habe.
Stattdessen wird Brigitte Bardot, die am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben war, nun im Familiengrab ihrer Eltern auf dem Friedhof von Saint-Tropez bestattet.
Auch Le Pen bei Trauerfeier zu Gast
Auf Wunsch der Verstorbenen soll es eine schlichte Zeremonie im kleinen Kreis sein. Neben ihrem Sohn, zu dem die Beziehung teilweise angespannt war, waren auch mehrere Politiker anwesend, unter ihnen die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen.
In der Kirche Notre-Dame de l‘Assomption war ein großes Porträt der französischen Schauspielerin zu sehen, die am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben war. Auf dem Programm war ein Schwarz-Weiß-Foto der Bardot aus jungen Jahren abgedruckt, auf dem sie ein Robbenbaby umarmt.
Auf Großbildschirmen übertragen
Ihr 65 Jahre alter Sohn Nicolas-Jacques Charrier hatte seiner Mutter ein Blumengebinde mit Mimosen und den Worten „Für Mama“ gewidmet. Er lebt mit seinen Töchtern und Enkelinnen in Oslo. Brigitte Bardot hatte das Sorgerecht seinem Vater Jacques Charrier überlassen und damals erklärt, dass sie keine mütterlichen Gefühle hege.
Die kirchliche Trauerfeier soll in Saint-Tropez zudem an mehreren Orten auf Großbildschirmen übertragen werden. Im Anschluss soll dann die Beisetzung in privatem Kreis stattfinden.
Weltruhm 1956 erlangt
Bardot hatte 1956 mit dem Film „Und immer lockt das Weib“ Weltruhm erlangt, in dem sie eine junge Frau spielt, die selbstbewusst ihre sexuellen Bedürfnisse auslebt. Bis Anfang der 70er-Jahre drehte Bardot etwa 50 Filme, darunter mit angesehenen Regisseuren wie Jean-Luc Godard und Louis Malle. Sie gehörte zu den meistfotografierten Frauen der Welt.
1973 gab Bardot ihre Schauspielkarriere auf und widmete ihr Leben fortan bedrohten Tieren. Für die Gründung ihrer Tierschutz-Stiftung versteigerte sie Teile ihres Besitzes. Politisch driftete Bardot nach Rechtsaußen ab und wurde mehrfach wegen rassistischer Äußerungen zu Geldstrafen verurteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.