Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ikone wird beigesetzt

Ehemann verrät: Brigitte Bardot an Krebs gestorben

Society International
07.01.2026 11:35
Brigitte Bardot wird am Mittwoch in Saint Tropez beigesetzt. Die Schauspielerin starb an Krebs, ...
Brigitte Bardot wird am Mittwoch in Saint Tropez beigesetzt. Die Schauspielerin starb an Krebs, wie ihr Ehemann Bernard d‘Ormale erklärte.(Bild: AP/Philippe Magoni)

Schauspielerin Brigitte Bardot ist nach den Worten ihres Ehemannes an einer Krebserkrankung gestorben. „Sie hat zwei Operationen überstanden, aber dann ist sie an Krebs gestorben“, sagte Bernard d‘Ormale in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift „Paris Match“. Bardot wurde am Mittwoch in Saint-Tropez bestattet. 

0 Kommentare

Bardots Ehemann sagte nicht, an welcher Art von Krebs die Film-Ikone gelitten habe. In den 80er-Jahren hatte Bardot Brustkrebs gehabt.

„Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert“, sagte d‘Ormale mit Blick auf Bardots größtes Anliegen nach dem Ende ihrer Schauspielzeit. Das letzte Wort, das Bardot vor ihrem Tod gesagt habe, sei „Piou Piou“ gewesen – das Kosewort seiner Gattin für ihn. „Piou“ oder „Piou Piou“ ist ein französisches Lautwort für das Piepen eines Kükens.

Der Sarg von Brigitte Bardot wurde in die Kirche Notre-Dame de l‘Assomption in Saint-Tropez ...
Der Sarg von Brigitte Bardot wurde in die Kirche Notre-Dame de l‘Assomption in Saint-Tropez getragen.(Bild: AP/Philippe Magoni)

Bestattungswunsch geändert
Er erzählte, dass Brigitte Bardot sich vor einigen Jahren von ihrem ursprünglichen Wunsch verabschiedet habe, sich auf ihrem Anwesen La Madrague bestatten zu lassen. „Sie sah ein, dass es für die Stadtverwaltung schwierig wäre“, sagte er und verwies darauf, dass sie mit zahlreichen Besuchern ihres Grabes gerechnet habe.

Stattdessen wird Brigitte Bardot, die am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben war, nun im Familiengrab ihrer Eltern auf dem Friedhof von Saint-Tropez bestattet.

Auch Le Pen bei Trauerfeier zu Gast
Auf Wunsch der Verstorbenen soll es eine schlichte Zeremonie im kleinen Kreis sein. Neben ihrem Sohn, zu dem die Beziehung teilweise angespannt war, waren auch mehrere Politiker anwesend, unter ihnen die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen.

In der Kirche Notre-Dame de l‘Assomption war ein großes Porträt der französischen Schauspielerin zu sehen, die am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben war. Auf dem Programm war ein Schwarz-Weiß-Foto der Bardot aus jungen Jahren abgedruckt, auf dem sie ein Robbenbaby umarmt.

Auf Großbildschirmen übertragen
Ihr 65 Jahre alter Sohn Nicolas-Jacques Charrier hatte seiner Mutter ein Blumengebinde mit Mimosen und den Worten „Für Mama“ gewidmet. Er lebt mit seinen Töchtern und Enkelinnen in Oslo. Brigitte Bardot hatte das Sorgerecht seinem Vater Jacques Charrier überlassen und damals erklärt, dass sie keine mütterlichen Gefühle hege.

Das Blumengesteck von Bardots einzigem Sohn Nicolas Charrier
Das Blumengesteck von Bardots einzigem Sohn Nicolas Charrier(Bild: AFP/-)
Auch zahlreiche Fans waren gekommen, um Brigitte Bardot die letzte Ehre zu erweisen und die ...
Auch zahlreiche Fans waren gekommen, um Brigitte Bardot die letzte Ehre zu erweisen und die Trauerfeier auf Großbildschirmen zu verfolgen.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Die kirchliche Trauerfeier soll in Saint-Tropez zudem an mehreren Orten auf Großbildschirmen übertragen werden. Im Anschluss soll dann die Beisetzung in privatem Kreis stattfinden.

Weltruhm 1956 erlangt
Bardot hatte 1956 mit dem Film „Und immer lockt das Weib“ Weltruhm erlangt, in dem sie eine junge Frau spielt, die selbstbewusst ihre sexuellen Bedürfnisse auslebt. Bis Anfang der 70er-Jahre drehte Bardot etwa 50 Filme, darunter mit angesehenen Regisseuren wie Jean-Luc Godard und Louis Malle. Sie gehörte zu den meistfotografierten Frauen der Welt.

Lesen Sie auch:
Am Montag sind erste Details zur Beisetzung von Brigitte Bardot (Archivbild) bekannt geworden.
Wollte Grab bei Haus
Filmstar Bardot wird auf Küstenfriedhof beigesetzt
29.12.2025
Abschied von Sexsymbol
Brigitte Bardot: Ihre Schönheit wird ewig leben
28.12.2025

1973 gab Bardot ihre Schauspielkarriere auf und widmete ihr Leben fortan bedrohten Tieren. Für die Gründung ihrer Tierschutz-Stiftung versteigerte sie Teile ihres Besitzes. Politisch driftete Bardot nach Rechtsaußen ab und wurde mehrfach wegen rassistischer Äußerungen zu Geldstrafen verurteilt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Society International
Ikone wird beigesetzt
Ehemann verrät: Brigitte Bardot an Krebs gestorben
Ausgerechnet!
Roberts hielt „Notting Hill“ für dümmste Film-Idee
Aufruf war ein Fake
Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
Aufruf von Island-Star
Björk: „Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf