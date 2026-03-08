Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas

Erster Tag, erste Goldparty! Samstag Abend ging es im Österreich-Haus in Cortina rund. Einer der Höhepunkte war, als Abfahrtssieger Johannes Aigner und sein Guide Nico Haberl ausgelassen musizierten und für Stimmung im Kufenstüberl sorgten. Wie seine ebenfalls vergoldete Schwester Veronika glänzte „Hansi“ aber auch mit flotten Sprüchen.
Als die Goldmedailengewinner den Golfclub Cortina betraten, ertönten „Hansi, Hansi!“ und „Wir wollen die Vroni sehen!“ Sprech-Chöre. An einem rot-weiß-roten Fahnenmeer vorbei ging es ins Österreich-Haus.
Mit Moderator Sven Voss, der in Deutschland im ZDF auch das Aktuelle Sportstudio präsentiert, gab es eine Interview-Runde, in der die Aigners und ihre Guides mit flotten Sprüchen glänzten.
„Diese Medaille ist für dich, Lisi!“
Hochemotional war es, als „Vroni“ von der Bühne runter zu ihrer Schwester Elisabeth, die wegen eines Kreuzbandrisses nicht ihr Guide sein konnte, sagte: „Diese Medaille ist für dich, Lisi! Danke für alles, was wir gemeinsam erlebt haben und wie wir gemeinsam gewachsen sind.“ Da flossen nicht nur bei Lisi Tränen.
„Keine Medaille wurde gefeiert wie diese“
Johannes Aigner strahlte: „Vor vier Jahren habe ich bei den Paralympics in Peking fünf Medaillen gewonnen. Aber keine wurde so gefeiert wie diese. Wir haben bei diesen Spielen noch einiges vor, aber Sonntag ist Ruhetag. Deswegen können wir schon ein bisschen feiern.“ Das taten „Hansi“ und sein Guide Nico dann auch. Höhepunkt war, als sie im Kufenstüberl „Quetschn“ und Gitarre spielten, für Stimmung sorgten.
Neben dem Paralympic Team Austria und der ÖPC-Spitze um Präsidentin Maria Rauch-Kallat und Generalseketärin Petra Huber gratulierten auch Erwin van Lambaart (Generaldirektor Österreichische Lotterien), Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Angelika Schätz (Sektionschefin im Bundesministerium für Finanzen) und Generalkonsul Lukas Strohmayer.
„Mehr als beeindruckend“
Van Lambaart betonte: „Ich habe unfassbar viel Respekt vor den Leistungen von Veronika und Johannes. Mit welcher Geschwindigkeit sie mit ihrem eingeschränkten Sehvermögen den Berg hinunterfahren, ist mehr als beeindruckend. Wir sind ein stolzer Partner des Österreichischen Paralympischen Commitees. Chancengleichheit ist uns ein großes Anliegen. Generell finde ich, dass wir alle von der Mentaltiät der Parasportler sehr viel lernen können.“
