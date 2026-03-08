Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas

„Keine Medaille wurde gefeiert wie diese“

Johannes Aigner strahlte: „Vor vier Jahren habe ich bei den Paralympics in Peking fünf Medaillen gewonnen. Aber keine wurde so gefeiert wie diese. Wir haben bei diesen Spielen noch einiges vor, aber Sonntag ist Ruhetag. Deswegen können wir schon ein bisschen feiern.“ Das taten „Hansi“ und sein Guide Nico dann auch. Höhepunkt war, als sie im Kufenstüberl „Quetschn“ und Gitarre spielten, für Stimmung sorgten.