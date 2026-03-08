Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flotte Sprüche

Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas

Wintersport
08.03.2026 07:02
Johannes Aigner spielte bei der Goldparty mit seiner „Quetschn“.
Johannes Aigner spielte bei der Goldparty mit seiner „Quetschn“.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Erster Tag, erste Goldparty! Samstag Abend ging es im Österreich-Haus in Cortina rund. Einer der Höhepunkte war, als Abfahrtssieger Johannes Aigner und sein Guide Nico Haberl ausgelassen musizierten und für Stimmung im Kufenstüberl sorgten. Wie seine ebenfalls vergoldete Schwester Veronika glänzte „Hansi“ aber auch mit flotten Sprüchen.

0 Kommentare

Als die Goldmedailengewinner den Golfclub Cortina betraten, ertönten „Hansi, Hansi!“ und „Wir wollen die Vroni sehen!“ Sprech-Chöre. An einem rot-weiß-roten Fahnenmeer vorbei ging es ins Österreich-Haus.

Mit Moderator Sven Voss, der in Deutschland im ZDF auch das Aktuelle Sportstudio präsentiert, gab es eine Interview-Runde, in der die Aigners und ihre Guides mit flotten Sprüchen glänzten.

„Diese Medaille ist für dich, Lisi!“
Hochemotional war es, als „Vroni“ von der Bühne runter zu ihrer Schwester Elisabeth, die wegen eines Kreuzbandrisses nicht ihr Guide sein konnte, sagte: „Diese Medaille ist für dich, Lisi! Danke für alles, was wir gemeinsam erlebt haben und wie wir gemeinsam gewachsen sind.“ Da flossen nicht nur bei Lisi Tränen.

Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer.
Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer.(Bild: GEPA)
Als Veronika ihr die Medaille widmete, flossen bei Elisabeth Aigner die Tränen.
Als Veronika ihr die Medaille widmete, flossen bei Elisabeth Aigner die Tränen.(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)

„Keine Medaille wurde gefeiert wie diese“
Johannes Aigner strahlte: „Vor vier Jahren habe ich bei den Paralympics in Peking fünf Medaillen gewonnen. Aber keine wurde so gefeiert wie diese. Wir haben bei diesen Spielen noch einiges vor, aber Sonntag ist Ruhetag. Deswegen können wir schon ein bisschen feiern.“ Das taten „Hansi“ und sein Guide Nico dann auch. Höhepunkt war, als sie im Kufenstüberl „Quetschn“ und Gitarre spielten, für Stimmung sorgten.

Lesen Sie auch:
Guide Lilly Sammer und Veronika Aigner jubelten bei den Paralympics in Cortina über Gold in der ...
Nach Abfahrts-Gold:
„Ich kann auch die Arschgeige sehr gut spielen“
07.03.2026

Neben dem Paralympic Team Austria und der ÖPC-Spitze um Präsidentin Maria Rauch-Kallat und Generalseketärin Petra Huber gratulierten auch Erwin van Lambaart (Generaldirektor Österreichische Lotterien), Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Angelika Schätz (Sektionschefin im Bundesministerium für Finanzen) und Generalkonsul Lukas Strohmayer.

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, mit Veronika und Johannes ...
Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, mit Veronika und Johannes Aigner.(Bild: GEPA)
ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat und ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber überreichten Veronika ...
ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat und ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber überreichten Veronika Aigner und Lilly Sammer eine Sachertorte.(Bild: GEPA)

„Mehr als beeindruckend“
Van Lambaart betonte: „Ich habe unfassbar viel Respekt vor den Leistungen von Veronika und Johannes. Mit welcher Geschwindigkeit sie mit ihrem eingeschränkten Sehvermögen den Berg hinunterfahren, ist mehr als beeindruckend. Wir sind ein stolzer Partner des Österreichischen Paralympischen Commitees. Chancengleichheit ist uns ein großes Anliegen. Generell finde ich, dass wir alle von der Mentaltiät der Parasportler sehr viel lernen können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
08.03.2026 07:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wintersport
Flotte Sprüche
Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas
Krone Plus Logo
Starke Willenskraft
Weltfrauentag! „Niederlagen gehören im Leben dazu“
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Slalom in Kranjska Gora – ab 9.30 Uhr LIVE
Ski-Weltcup im Ticker
Damen-Super-G in Val di Fassa ab 10.45 Uhr LIVE
Skispringen im Ticker
Superteam-Bewerb der Herren in Lahti ab 15 Uhr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf