Julia Roberts teilt süßes Babyfoto der Zwillinge

In der „Tonight Show“ verriet sie Jimmy Fallon, dass Phinnaeus und Hazel aufs College gehen und das Studentenleben lieben. Sie enthüllte, dass sie voll und ganz durch ihre Kids lebt: „Ich hatte nicht das Glück, meine eigene College-Erfahrung machen zu dürfen. Deshalb ist es für mich wirklich faszinierend und aufregend, die ihre miterleben zu können.“ Die Promi-Mama ließ sich derart mitreißen, dass sie sogar die „Outfits mit den Farben ihrer Unis trage“.