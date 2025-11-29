Vorteilswelt
„Jetzt sind sie 21“

Julia Roberts teilt süßes Babyfoto der Zwillinge

Society International
29.11.2025 14:53
Julia Roberts‘ Zwillinge sind nun wirklich erwachsen. Zu ihrem 21. Geburtstag erinnerte sie sich ...
Julia Roberts‘ Zwillinge sind nun wirklich erwachsen. Zu ihrem 21. Geburtstag erinnerte sie sich jetzt wehmütig an ihre Babys.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Das nennt man eine doppelte Freude. Zum 21. Geburtstag ihrer Zwillinge postete Julia Roberts ein seltenes Familienfoto, auf dem die beiden noch Babys sind. 

Sie sitzen in ihren Hochstühlen mit beschmierten Mündern, mit verschmierten Essen auf der Ablage vor ihnen. Während Hazel lacht, schaut ihr Bruder Phinnaeus eher skeptisch zu ihr rüber. Die stolze Mama schrieb dazu auf Instagram: „Diese Gamechanger, Lebensveränderer, Herz-Erweiterer waren einmal 1 – und jetzt sind sie 21. Happy Birthday meine Liebsten!“

Absolute Privatsphäre
Roberts hatte es bei ihren Kindern mit deren Privatsphäre immer sehr genau genommen. Nur 2005 war sie mit ihren Zwillingen in der Oprah-Talkshow aufgetreten, als diese gerade sechs Monate alt waren. Danach hielt sie sie aus dem Rampenlicht heraus. Erst seitdem sie volljährig wurden, ließ sie sich in Interviews zumindest ein paar Details entlocken.

In der „Tonight Show“ verriet sie Jimmy Fallon, dass Phinnaeus und Hazel aufs College gehen und das Studentenleben lieben. Sie enthüllte, dass sie voll und ganz durch ihre Kids lebt: „Ich hatte nicht das Glück, meine eigene College-Erfahrung machen zu dürfen. Deshalb ist es für mich wirklich faszinierend und aufregend, die ihre miterleben zu können.“ Die Promi-Mama ließ sich derart mitreißen, dass sie sogar die „Outfits mit den Farben ihrer Unis trage“.

Lesen Sie auch:
Julia Roberts am roten Teppich in Venedig bei der Premiere ihres Films „After the Hunt“ (ab 17. ...
„After the Hunt“
Julia Roberts: „Bonus des Alters? Bessere Rollen“
01.09.2025
Glamour in Venedig
Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look
29.08.2025

Über Hazel ließ sie sich zudem entlocken, sie hätte beim Schmuck einen völlig anderen Geschmack hat als sie: „Sie steht mehr auf Boheme-Stil“. Beim Modegeschmack sieht das anders aus, weshalb ihre Tochter auch gerne mal in ihrem Schrank raubert – „was sie gerne tun kann!“

Stabilität durch Grenzen
Die 58-Jährige und Danny Moder (56) haben auch noch Sohn Henry (18) zusammen. Im Interview mit „72 Magazin“ verriet Roberts, dass sie und ihr Mann sich von vorneherein einig waren, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder ging. Was sie zu „strengeren Eltern“ machte, als andere in ihrem Bekanntenkreis: „Wir haben Grenzen gesetzt und daran ausnahmslos festgehalten. Das hat unseren Kids Stabilität im Leben verschafft, weil wir ihnen diese Welt voller Liebe, Sicherheit und festen Werten geboten haben.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
