77-Jähriger prallt frontal gegen Lkw und stirbt

Die nachkommenden Autofahrer informierten die Einsatzkräfte, die den Lenker mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreiten. Für den Mann aus dem Bezirk Lilienfeld kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Der 34-jährige Lkw-Chauffeur wurde mit Verletzungen noch unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht, berichtet die Feuerwehr auf ihrer Website. Die Ursache für den Unfall ist bislang noch unklar.