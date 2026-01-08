77-Jähriger prallt frontal gegen Lkw und stirbt

Am Mittwochabend endete ein schwerer Verkehrsunfall auf der B18 für einen 77-jährigen Pkw-Lenker in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld/Niederösterreich) tödlich.
Am frühen Mittwochabend war der 77-Jährige mit seinem Auto auf der B18 unterwegs, als er in der Ortschaft Wiesenfeld (St. Veit) frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen kollidierte. Der Pkw wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert.
Die nachkommenden Autofahrer informierten die Einsatzkräfte, die den Lenker mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreiten. Für den Mann aus dem Bezirk Lilienfeld kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Der 34-jährige Lkw-Chauffeur wurde mit Verletzungen noch unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht, berichtet die Feuerwehr auf ihrer Website. Die Ursache für den Unfall ist bislang noch unklar.
Großeinsatz und Sperre
Durch den Großeinsatz mehrerer Einsatzkräfte wurde die B18 für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gänzlich gesperrt. Nach den Aufräumarbeiten und der Beseitigung der Fahrzeuge konnte die Bundesstraße wieder beidseitig befahren werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.