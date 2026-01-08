Influencerin trauert um zwei Monate alten Sohn

Die bekannte mexikanische Influencerin Fernanda Moreno (28) trauert um ihren Sohn. Atlas wurde nur zwei Monate alt.
Moreno, die mehr als 1,1 Millionen Follower in sozialen Medien hat, teilte vor wenigen Tagen die erschütternde Nachricht über das Instagramprofil ihres verstorbenen Babys Atlas mit.
Atlas kam im Oktober 2025 zur Welt und starb am ersten Weihnachtsfeiertag, nur wenige Wochen nach der Geburt. Warum, darüber schweigt sich die Mutter aus.
„Liebe, wie nie zuvor in meinem Leben“
Vor zwei Monaten hatte Fernanda noch glücklich auf Instagram verkündet: „Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben und gleichzeitig wie im Flug vergangen. Die Wahrheit ist, es gibt keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Ich bin die glücklichste der Welt. Ich liebe dich, wie ich nie zuvor in meinem Leben geliebt habe. Mama zu sein ist das coolste, was mir je passiert ist.“
Liebe ist in der Seele, und die Seele stirbt nie ...
Fernanda Moreno
Die ganze Schwangerschaft über hatte Fernanda ihre Fans kontinuierlich mit Fotos ihres wachsenden Bauches versorgt. Tausende Follower fieberten mit, als sich der große Tag der Geburt näherte. Das Glück war grenzenlos, als der Bub endlich das Licht der Welt erblickte.
Vor wenigen Tagen aber ließ die 28-Jährige ihre geschockten Follower wissen, dass ihr Sohn verstorben ist: „Mein kleiner Engel hat uns verlassen. Ich weiß, mein Baby hat mich geliebt - und ich habe es geliebt.“
„Atlas, ich liebe dich über das Leben hinaus, denn Liebe ist in der Seele, und die Seele stirbt nie ...“, so die Influencerin. Seitdem herrscht auf dem Profil Funkstille, die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag hat die 28-Jährige deaktiviert. Die genaue Todesursache ist unklar.
