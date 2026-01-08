Vorteilswelt
„Vermissen sie sehr“

Todesfall erschüttert Team von „Checker Tobi“

Society International
08.01.2026 11:19
Tobias Krell und sein „Checker Tobi“-Team trauern um Autorin Linda-Shiva Klinkhammer.
Tobias Krell und sein „Checker Tobi“-Team trauern um Autorin Linda-Shiva Klinkhammer.(Bild: APA/Michaela STACHE / AFP)

Vor dem Start des neuen Kinoabenteuers mit „Checker Tobi“ herrscht hinter den Kulissen Trauer. Denn das Team rund um Tobias Krell muss von einem seiner Mitglieder Abschied nehmen. Es ist schon der zweite Todesfall, der die beliebte Kinofilm-Reihe für Kinder erschüttert.

Der Kinofilm „Checker Tobi 3: Die heimliche Herrscherin der Erde“ hat eine bewegende Widmung. „Für Johannes und Linda“, steht da – und das hat einen traurigen Hintergrund.

„Checker Tobi“-Autorin von Baum getroffen
Denn schon im Dezember 2023 musste das Team von Johannes Honsell, einer der Miterfinder und langjähriger Begleiter der „Checker Tobi“-Reihe, Abschied nehmen. Er starb mit nur 45 Jahren nach schwerer Krankheit.

Und nun erschüttert ein weiterer tragischer Todesfall das Team der beliebten Kindersendung: Linda-Shiva Klinkhammer, eine der Autorinnen, die maßgeblich am neuesten Kinofilm beteiligt war, kam bei einem Unfall ums Leben.

Wie deutsche Medien berichteten, sei die 32-Jährige in Portugal unterwegs gewesen, als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Eine Schock-Nachricht, nicht nur für die Fans der „Checker Tobi“-Reihe, sondern vor allem für das Team des Kinofilms.

Film als Andenken an Kollegin
Tobias Krell selbst zeigte sich tief bewegt. Bei der Premiere des Films in Berlin widmete er seiner verstorbenen Teamkollegin rührende Worte: „Linda war eine sehr geschätzte und beliebte freiberufliche Autorin und Regisseurin, die wir sehr vermissen.“ Trotz der traumatischen Erfahrungen wolle man den Film mit Respekt vor dem Andenken der Verstorbenen veröffentlichen.

Regisseur aus Salzburg
„Checker Tobi“-Miterfinder Honsell (45) gestorben
30.12.2023
Ab dem 8. Jänner erobert Checker Tobi die Erde
27.12.2025
27.12.2025

Der Film startet am heutigen Donnerstag in den Kinos und nimmt die jungen Zuschauer mit auf eine Reise von Madagaskar über Spitzbergen bis nach Mexiko – immer auf der Suche nach den Spuren, die wir Menschen auf der Erde hinterlassen haben. Bereits seit 2013 beantwortet Moderator Tobi in der beliebten Serie Kindern spannende Fragen aus Wissenschaft, Alltag und Natur.

