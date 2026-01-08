Todesfall erschüttert Team von „Checker Tobi“

Der Film startet am heutigen Donnerstag in den Kinos und nimmt die jungen Zuschauer mit auf eine Reise von Madagaskar über Spitzbergen bis nach Mexiko – immer auf der Suche nach den Spuren, die wir Menschen auf der Erde hinterlassen haben. Bereits seit 2013 beantwortet Moderator Tobi in der beliebten Serie Kindern spannende Fragen aus Wissenschaft, Alltag und Natur.