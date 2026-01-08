Bruder von Hollywoodstar Patrick Swayze gestorben

Die Swayze-Familie muss um ein weiteres Familienmitglied trauern. Sean Swayze, jüngerer Bruder des „Dirty Dancing“-Stars Patrick Swayze, ist bereits im Dezember verstorben, wie „TMZ“ berichtete. Er wurde 63 Jahre alt.
Den Tod von Sean Swayze bestätigte sein Sohn Jesse dem US-Promi-Portal. Demnach starb der jüngere Bruder von Hollywoodstar Patrick Swayze bereits am 15. Dezember.
Todesursache bekannt gegeben
Laut Gerichtsmedizin von Los Angeles County waren eine akute obere Magen-Darm-Blutung sowie eine schwere metabolische Azidose – beides Folgen einer Leberzirrhose, die durch langjährigen Alkoholkonsum verursacht wurde – die Todesursache.
Rachel Leon, Cousine von Patrick und Sean, trauerte unterdessen auf Instagram um Swayze. „Mir bricht das Herz, dass mein Cousin Sean Swayze heute von uns gegangen ist“, heißt es in dem Posting, das bereits Mitte Dezember veröffentlicht wurde.
Sehen Sie hier die Nachricht, mit der Rachel Leon von ihrem Cousin Sean Swayze Abschied genommen hat:
Fotos zeigen Sean in „Dirty Dancing“-Shirt
„Er war immer lustig und voller Leben“, schrieb Rachel Leon in ihrem Posting, dem sie zwei Fotos ihres Cousins hinzugefügt hatte, weiter. Auf den Aufnahmen ist Sean in einem T-Shirt mit einem abgewandelten „Dirty Dancing“-Motiv zu sehen – eine kleine Hommage an Bruder Patrick.
Besonders bitter: Wie Leon zudem verriet, hätte Sean zuletzt geplant, sie in Texas zu besuchen. Doch zu diesem Treffen sollte es nicht mehr kommen.
Swayze starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs
16 Jahre nach dem Tod von Patrick Swayze muss die Familie nun also um ein weiteres Mitglied trauern. Der Schauspieler starb 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dank seiner Filme wie „Dirty Dancing“, „Gefährliche Brandung“ oder „Ghost – Nachricht von Sam“ wird Swayze für seine Fans jeodch immer unvergessen bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.