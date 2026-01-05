Mietschulden! Mickey Rourke droht Zwangsräumung

Das Ziel sei es, dem einstigen „Sexiest Man Alive“ in der schwierigen Zeit „Stabilität und die Möglichkeit zu geben, wieder auf die Beine zu kommen und seine Wohnung zu behalten“. Der Appell endet mit: „Jede Spende, unabhängig von der Höhe, macht einen echten Unterschied. Wer nicht spenden kann, hilft auch sehr, indem er die Seite teilt. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Unterstützung.“