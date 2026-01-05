Mietschulden! Mickey Rourke droht Zwangsräumung

Er hat knapp 60.000 Dollar an rückständiger Miete und steht kurz davor, auf die Straße gesetzt zu werden. Jetzt hofft Mickey Rourke, dass ihn seine Fans vor diesem Schicksal bewahren können und bittet über die „GoFundMe“-Webseite um 100.000 Dollar an Spenden.
Die Kampagne ging am 4. Jänner unter dem Titel „Help Mickey Rourke Stay in His Home“ online. Innerhalb der ersten 12 Stunden flossen bereits knapp 15.000 Dollar an Spenden.
„Finanziell herausfordernde Phase“
Die Aktion wurde von Liya-Joelle Jones, ein Mitglied von Rourkes Managementteam, „mit Mickeys vollem Wissen und Segen“ organisiert. Diese schreibt auf „GoFundMe“: „Mickey Rourke steht derzeit vor einer sehr schwierigen und dringenden Situation: Ihm droht die Räumung seines Zuhauses.“
Und weiter: „Das Leben verläuft nicht immer geradlinig. Und trotz all seiner Filme von ,Diner‘ bis ,9 ½ Wochen‘ befindet sich MIckey nun in einer finanziell herausfordernden Phase seines Lebens, die seine Wohnsituation gefährdet.“
Das Ziel sei es, dem einstigen „Sexiest Man Alive“ in der schwierigen Zeit „Stabilität und die Möglichkeit zu geben, wieder auf die Beine zu kommen und seine Wohnung zu behalten“. Der Appell endet mit: „Jede Spende, unabhängig von der Höhe, macht einen echten Unterschied. Wer nicht spenden kann, hilft auch sehr, indem er die Seite teilt. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Unterstützung.“
Mietschulden in Höhe von 59.100 Dollar!
Rourke hatte am 18. Dezember eine Zahlungsaufforderung von seinem Vermieter Eric Goldie erhalten. Der verlangte vom 73-Jährigen, dass der ihm innerhalb von drei Tagen 59.100 Dollar überweist. Das geht aus einer am 29. Dezember eingereichten Klage hervor, die dem „Hollywood Reporter“ vorliegt.
Die Mitteilung sei – so die Klage – sowohl am Haus angebracht als auch per Post verschickt worden, da Rourke zum Zeitpunkt der Zustellung nicht anwesend gewesen sei. Laut den Unterlagen habe der Schauspieler seither noch keinen Cent gezahlt.
Star kämpft ums nackte Überleben
Beim Streit-Objekt handelt es sich um ein Drei-Zimmer-Bungalow mit rund 150 Quadratmetern Wohnfläche. Den Gerichtsunterlagen zufolge unterzeichnete Rourke im März 2025 den Mietvertrag. Die monatliche Miete betrug zunächst 5200 Dollar, wurde später jedoch auf 7000 Dollar erhöht. Neben der ausstehenden Miete fordert Goldie auch die Erstattung von Anwaltskosten. Zudem beantragt der Vermieter die Auflösung des Mietvertrags.
Für Rourke geht es laut seiner Managerin Jones ums nackte Überleben. Dem „Hollywood Reporter“ sagte sie: „Mickey macht gerade eine sehr schwere Zeit durch. Aber es ist unglaublich berührend zu sehen, wie viele Menschen sich um ihn sorgen und helfen wollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.