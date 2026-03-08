Vorteilswelt
Auch Hund gerettet

Österreicher stürzte in Venedig mit Pkw ins Wasser

Österreich
08.03.2026 12:34
(Bild: Aerial Film Studio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Missgeschick brachte einen österreichischen Autofahrer in Venedig in eine missliche Lage: Der Lenker stürzte mit seinem Fahrzeug am Lido ins Wasser. Der Mann und sein Hund konnten gerettet werden. 

Der Mann dürfte beim Auffahren auf eine Fähre offenbar wegen des dichten Nebels das Fahrzeug falsch manövriert haben, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.Der Mann konnte sich mit Hilfe eines Mitarbeiters der lokalen Fährgesellschaft Actv aus dem Sicherheitsgurt befreien.

Feuerwehr barg Pkw aus der Lagune
Anschließend brachte er seinen Hund in Sicherheit und schwamm selbst ans Ufer, während das Auto in der Lagune versank. Feuerwehr und Taucher vom Lido rückten aus, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen. Über die genaue Herkunft des Mannes gab es keine Angabe.

Österreich
08.03.2026 12:34
