Krokodilalarm nach Starkregen in Nordaustralien

Klimawandel erhöht Risiko für Wetterextreme

Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Krokodile. Das Northern Territory ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und wird oft von Extremwetter getroffen. Forschern zufolge steigt durch den Klimawandel das Risiko etwa von Buschbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen.