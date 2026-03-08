„Sind überall“
Krokodilalarm nach Starkregen in Nordaustralien
Nach Überschwemmungen wegen starker Regenfälle hat die Polizei im Northern Territory eine Warnung vor Krokodilen ausgegeben. Die Tiere seien „wirklich überall“, erklärte der stellvertretende Einsatzleiter Shaun Gill am Sonntag. Die Stadt Katherine erlebte die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 25 Jahren.
„Bitte gehen Sie nicht ins Wasser. Unsere Botschaft ist ziemlich deutlich“, warnte Gill. In der Region gingen am Wochenende starke Regenfälle nieder. Die Polizei brachte mehr als tausend Menschen im Northern Territory in Sicherheit, in entlegenen Ortschaften waren Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz.
Klimawandel erhöht Risiko für Wetterextreme
Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Krokodile. Das Northern Territory ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und wird oft von Extremwetter getroffen. Forschern zufolge steigt durch den Klimawandel das Risiko etwa von Buschbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen.
