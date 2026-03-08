Hochstände zerstört
Staatsschutz-Razzia gegen Tierschutz-Terroristen
Anschläge im Namen des Tierschutzes! Militante Aktivisten der ALF-Bande, die auch schon bei uns für Schlagzeilen sorgten, sollen in Deutschland mindestens 75 Hochstände zerstört haben. Die US-Bundespolizei FBI stuft die Gruppierung als terroristische Vereinigung ein. Bei einer Razzia in Sachsen ging auch ein junger Österreicher ins Netz.
Sie nennen sich selbst „ALF“, hinterlassen ihr Kürzel an Tatorten von zerstörten Hochständen – dahinter verbirgt sich freilich nicht der liebenswerte gleichnamige Außerirdische aus der TV-Serie unserer Kindheit, sondern militante Tierschützer.
Auch bei uns sorgte die „Animal Liberation Front“ speziell in den 2000er-Jahren etwa mit Brandbomben gegen Massentierhaltung oder dem damaligen Österreichischen Nationalcircus Louis Knie in Linz sowie Buttersäure-Anschläge auf Pelzhändler für Schlagzeilen. Die US-Bundespolizei FBI stufte die Gruppe als terroristische Vereinigung ein.
Unter dem Motto „Jagd ist Mord“ ist ein Ableger der Terrorgruppe im Namen des Tierschutzes in unserem Nachbarland Deutschland höchst aktiv. Bei einer Razzia im Bundesland Sachsen wurden jetzt vier Deutsche und ein junger Österreicher (27) ausgeforscht. Der Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt: Die Bande soll 75 Jagdeinrichtungen zerstört haben. Der Schaden beträgt rund 70.000 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.