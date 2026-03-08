Staatsschutz-Razzia gegen Tierschutz-Terroristen

Unter dem Motto „Jagd ist Mord“ ist ein Ableger der Terrorgruppe im Namen des Tierschutzes in unserem Nachbarland Deutschland höchst aktiv. Bei einer Razzia im Bundesland Sachsen wurden jetzt vier Deutsche und ein junger Österreicher (27) ausgeforscht. Der Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt: Die Bande soll 75 Jagdeinrichtungen zerstört haben. Der Schaden beträgt rund 70.000 Euro.