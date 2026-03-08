Vorteilswelt
Hochstände zerstört

Staatsschutz-Razzia gegen Tierschutz-Terroristen

Ausland
08.03.2026 19:00
Militante Tierschützer nutzen für Bekennerschreiben und Kürzel an Tatorten „ALF“ – doch der ...
Militante Tierschützer nutzen für Bekennerschreiben und Kürzel an Tatorten „ALF“ – doch der TV-Serienheld aus unserer Kindheit hat mit den Anschlägen nichts zu tun.(Bild: Krone KREATIV/MERCHANDISING/Action Press/picturedesk.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Anschläge im Namen des Tierschutzes! Militante Aktivisten der ALF-Bande, die auch schon bei uns für Schlagzeilen sorgten, sollen in Deutschland mindestens 75 Hochstände zerstört haben. Die US-Bundespolizei FBI stuft die Gruppierung als terroristische Vereinigung ein. Bei einer Razzia in Sachsen ging auch ein junger Österreicher ins Netz.

0 Kommentare

Sie nennen sich selbst „ALF“, hinterlassen ihr Kürzel an Tatorten von zerstörten Hochständen – dahinter verbirgt sich freilich nicht der liebenswerte gleichnamige Außerirdische aus der TV-Serie unserer Kindheit, sondern militante Tierschützer.

Auch bei uns sorgte die „Animal Liberation Front“ speziell in den 2000er-Jahren etwa mit Brandbomben gegen Massentierhaltung oder dem damaligen Österreichischen Nationalcircus Louis Knie in Linz sowie Buttersäure-Anschläge auf Pelzhändler für Schlagzeilen. Die US-Bundespolizei FBI stufte die Gruppe als terroristische Vereinigung ein.

Unter dem Motto „Jagd ist Mord“ ist ein Ableger der Terrorgruppe im Namen des Tierschutzes in unserem Nachbarland Deutschland höchst aktiv. Bei einer Razzia im Bundesland Sachsen wurden jetzt vier Deutsche und ein junger Österreicher (27) ausgeforscht. Der Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt: Die Bande soll 75 Jagdeinrichtungen zerstört haben. Der Schaden beträgt rund 70.000 Euro.

08.03.2026 19:00
