Auf die Goldmedaille folgte der Verlobungsring

Erst Gold, dann Silber: Eisschnellläuferin Marijke Groenewoud hat kurz nach ihrem Olympiasieg am Samstag im Massenstart auch noch einen silbernen Verlobungsring an den Finger bekommen. Ihr Partner Mike Dogterom überraschte die Niederländerin mit einem Heiratsantrag. „Plötzlich ging jemand vor mir auf die Knie, und alles, was ich dachte, war: ‘Oh nein, wirklich, ist das wahr?‘ Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte Groenewoud nach ihrem doppelten Glücksmoment.