Lied über Endometriose: „War wütend auf Körper“

Wie sich das anhören kann, zeigt die soeben veröffentlichte Single „sag mir du erinnerst dich“ – ein düsterer Elektro-Pop-Song, in dem sie ihre Endometriose-Erkrankung thematisiert. „Ich dachte mir immer, ich hätte gerne einen Song über diesen Frust, den die Krankheit mit sich bringt – auch als Hörerin“, erzählt sie der „Krone“. Bei Endometriose wächst Gebärmutterschleimhaut-Gewebe an anderen Stellen, was starke Schmerzen (nicht nur) während der Periode verursachen kann. „Ich war wütend auf meinen eigenen Körper. Da musste etwas raus – der Song war in einem einzigen Tag fertig.“ Es ist das zweite Lied, das die Steirerin auf Deutsch veröffentlicht hat.