Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fraeulein Astrid

Lied über Endometriose: „War wütend auf Körper“

Steiermark
22.02.2026 09:00
Singer-Songwriterin Fraeulein Astrid
Singer-Songwriterin Fraeulein Astrid(Bild: Michelle Rassnitzer)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Die steirische Singer-Songwriterin Fraeulein Astrid geht mit ihrer Single „sag mir du erinnerst dich“ neue Wege: Sie singt auf Deutsch und wendet sich wütend politischen Themen zu – etwa einer Krankheit, die bei vielen Frauen nicht ernst genommen wird.

0 Kommentare

Von traurig zu wütend, von Herzschmerz zu durchaus politischen Themen: Singer-Songwriterin Fraeulein Astrid – bürgerlich heißt sie Astrid Hirzberger – erfindet sich gerade neu. Die in Frohnleiten aufgewachsene Steirerin, die nun in Wien lebt, arbeitet an ihrem Debütalbum. „Ich versuche, eine Grätsche zu finden zwischen den Liebesliedern, mit denen ich angefangen habe, und Themen wie Sexismus.“

Wie sich das anhören kann, zeigt die soeben veröffentlichte Single „sag mir du erinnerst dich“ – ein düsterer Elektro-Pop-Song, in dem sie ihre Endometriose-Erkrankung thematisiert. „Ich dachte mir immer, ich hätte gerne einen Song über diesen Frust, den die Krankheit mit sich bringt – auch als Hörerin“, erzählt sie der „Krone“. Bei Endometriose wächst Gebärmutterschleimhaut-Gewebe an anderen Stellen, was starke Schmerzen (nicht nur) während der Periode verursachen kann. „Ich war wütend auf meinen eigenen Körper. Da musste etwas raus – der Song war in einem einzigen Tag fertig.“ Es ist das zweite Lied, das die Steirerin auf Deutsch veröffentlicht hat.

„Jetzt stell dich nicht so an“
Die Wut richtet sich aber nicht nur gegen den eigenen Körper, sondern auch auf das Gesundheitssystem und den Umgang mit weiblichem Schmerz. „Ach komm, jetzt stell dich doch bloß nicht so an“, heißt es da etwa einmal. „Die Schmerzen kommen in Wellen und pulsieren – das habe ich versucht, mit dem Klangbild darzustellen“, sagt die Sängerin, die ihre Musik auch selbst produziert. „Manchmal kann ich nicht einmal aufrecht gehen. Und dann ist alles plötzlich wieder weg.“

Lesen Sie auch:
Festivals starten
Corona sorgte für großen Rückstau bei Konzerten
26.04.2022
Autumn-Leaves-Festival
Minimalistische Balladen und ganz große Gefühle
01.12.2019

Viele Frauen können bei dem Thema mitfühlen, sagt Fraeulein Astrid. „Ich hoffe, dass auch Männer darüber nachdenken und die Schmerzen ernst nehmen.“ „sag mir du erinnerst dich“ kann man auf allen gängigen Plattformen streamen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
22.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
448.838 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.311 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf